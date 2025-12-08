La mejor defensa de la NFL asfixia a Mahomes y Kelce y deja a los Chiefs al borde del desastre

Publicado por Israel Duro 8 de diciembre, 2025

La mejor defensa de la NFL asfixió a Patrick Mahomes y Travis Kelce y deja a los Chiefs de Kansas City al borde de quedar fuera de los playoffs esta temporada. Los Texans de Houston apenas concedieron 10 puntos a uno de los ataques más potentes de la liga y desquiciaron totalmente al mariscal de campo rival, que no pudo entrar en el partido ante la presión texana.

La NFL destaca el partido defensivo de los Texans

La propia NFL destacó la increíble actuación defensiva de los Texans en su cuenta oficial de X al repasar las estadísticas del encuentro:

Día para olvidar de Kelce y Butker

A la presión asfixiante que anuló a Mahomes se sumó el mal día de Travis Kelce, que falló varias recepciones. Algo que podría achacarse a todo el ataque de los Chiefs. Así, Harrison Butker, uno de los pateadores más efectivos de la liga, falló un gol de campo de 43 yardas a un minuto del descanso que hizo que los de Kansas enfilaran los vestuarios sin un solo punto en su casillero.

Con esta derrota, los Chiefs marchan terceros de la división Oeste de la AFC con seis victorias y siete derrotas, y han perdido cualquier posibilidad de ganarla. De hecho, las opciones de clasificarse para playoffs de los actuales subcampeones son del 12%.

Por su parte, los Texans marchan segundos en la división Sur de la AFC con 8 victorias y 5 derrotas -empatados con los Indianápolis Colt-, sólo por detrás de los Jacksonville Jaguars, con un registro de 9-4.