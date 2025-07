Netanyahu concluye su visita a Washington con una declaración sobre los rehenes

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de julio, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, concluyó el jueves su visita a Washington con una declaración sobre la garantía de la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza.

Tras días de reuniones con funcionarios en la Casa Blanca, Netanyahu declinó describir qué decisiones pudo haber tomado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lo que se ha acordado entre el presidente Trump y yo, sobre cuestiones relativas a Gaza, la región e incluso más allá de la región, se discutirá en un momento posterior", declaró.

El líder israelí dijo que el miércoles se había reunido con las familias de los rehenes vivos y muertos en Washington y les dijo que estaba "decidido" a que fueran devueltos.

"Les dije que ahora estamos intentando lograr la liberación de la mitad de los rehenes vivos y fallecidos, a cambio de un alto el fuego temporal de 60 días", dijo Netanyahu. "Al principio de ese alto el fuego, entablaremos negociaciones sobre un final permanente de la guerra, es decir, un alto el fuego permanente".

"Para que podamos lograrlo, esto tiene que hacerse con las condiciones mínimas que hemos establecido: Hamás depone las armas, Gaza se desmilitariza, ya no hay capacidades de gobierno ni militares de Hamás", añadió. "Estas son nuestras condiciones fundamentales".

Netanyahu también abordó las preocupaciones sobre por qué ha sido tan difícil derrotar militarmente a Hamás o llegar a un acuerdo con ellos diplomáticamente y describió las restricciones que la administración Biden había impuesto a Israel.

"Hemos tenido que lidiar con un embargo estadounidense: 'No entrar en Rafah', 'No conquistar el Corredor Philadelphi'", dijo. "No son cuestiones sencillas. Lo superamos y ahora queremos completar ese avance".

"Seguimos avanzando en la Franja de Gaza y recuperando rehenes fallecidos", añadió. "Lo estamos haciendo en paralelo -sin dejarlo de lado ni por un momento- y ahora tampoco lo estamos dejando de lado ni por un momento".

También aludió a la controversia pública en Israel sobre la conveniencia o no de dar prioridad a la liberación de unos rehenes sobre otros después de que, al parecer, la semana pasada recibiera análisis sobre el estado médico de cada uno de los rehenes vivos. Se cree que uno de ellos corre el riesgo de sufrir ceguera permanente; otros padecen enfermedades crónicas no tratadas, entre ellas distrofia muscular.

"Estamos tratando con una organización terrorista brutal", declaró Netanyahu. "A nosotros, por supuesto, nos gustaría rescatar a todos, y por lo que a nosotros respecta, todos los rehenes son casos humanitarios".

subrayó: "Deseo rescatar a todos a la vez. Aquí se trata de dos etapas, pero la elección no siempre está en nuestras manos. Haremos todo lo posible para maximizar esta liberación de la mejor manera posible, pero no todo depende de nosotros."

