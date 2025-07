Israel está en deuda con Trump, pero eso no puede significar la supervivencia de Hamás

3 de julio, 2025

La decisión del presidente Donald Trump de ordenar un ataque contra objetivos nucleares iraníes fue un ejemplo más de cómo ha demostrado ser un amigo de confianza del Estado de Israel. Si, como dicen tanto Jerusalén como el Pentágono, la búsqueda de una bomba por parte de Teherán ha retrocedido al menos dos años -y puede ser aplastada de nuevo por los subsiguientes esfuerzos militares israelíes y estadounidenses según sea necesario-, entonces está claro que el presidente ha alterado la ecuación estratégica en la región a favor del Estado judío y en contra de sus enemigos. También ha seguido suministrando a Israel las armas que necesita, en lugar de ralentizarlas, y alentando su campaña para destruir a Hamás en Gaza, en lugar de obstaculizar sus esfuerzos, como hizo la Administración Biden.

Puesto en contexto con sus innovadoras decisiones pro-Israel durante su primer mandato, el presidente se sumó a un historial que eclipsa el apoyo ofrecido por cualquier otra Administración desde la fundación del moderno Estado judío en 1948. Todo ello significa que el primer ministro Benjamín Netanyahu está obligado con Trump más allá de la deferencia normal que se le debe a la superpotencia aliada de Israel.

¿Un precio demasiado alto?



Sin embargo, ¿hasta dónde debe llegar exactamente Netanyahu para pagar esa deuda cuando el presidente le exige que siga adelante con planes que pueden o no redundar en beneficio de su país?

Puede que en los próximos días, semanas y meses, el mundo descubra la respuesta a esta pregunta.

Ahora se informa ampliamente que Israel ha aceptado los términos de otro acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con los terroristas de Hamás que está impulsando el presidente. Si las filtraciones sobre la oferta de Estados Unidos al grupo islamista son ciertas, significará la liberación de 10 de los rehenes vivos restantes (sin ser humillados antes con ceremonias repugnantes en las que se verían obligados a dar las gracias a sus secuestradores) y 18 cuerpos de cautivos fallecidos a cambio de la liberación de terroristas árabes palestinos y un alto el fuego de 60 días.

Si eso es todo, es un acuerdo con el que Netanyahu, que visitará Washington la próxima semana, puede vivir, al igual que incluso los miembros más derechistas de su Gobierno. Pero, como ha declarado el primer ministro, cree que cualquier acuerdo no debe obligar a Israel a poner fin a la guerra contra Hamás sin forzar la entrega de todos los rehenes y cadáveres restantes, así como el fin del dominio del grupo terrorista islamista en Gaza y el exilio de todos sus dirigentes. En caso de que Estados Unidos fuerce el fin del conflicto sin que eso ocurra, ninguna retórica de Trump o Netanyahu impedirá que Hamás reclame la victoria. Y a pesar de todas las pérdidas que han sufrido desde que comenzaron esta guerra mientras cometían atrocidades indescriptibles el 7 de octubre de 2023, tales jactancias serán en gran medida acertadas.

¿Terminará así la guerra posterior al 7 de Octubre contra Hamás? Todavía no lo sabemos.

Si el apetito de Trump por los acuerdos de paz aparentes es lo suficientemente grande como para que se trague la idea de que no tiene sentido continuar la lucha contra Hamás, entonces Netanyahu se verá finalmente obligado a tomar una difícil decisión. Jonathan S. Tobin

En consonancia con las creencias eliminacionistas que han estado en el núcleo del movimiento nacional palestino desde su creación en el siglo XX, Hamás bien podría negarse a aceptar los términos que los enviados de Trump han intercambiado con ellos, y con los intermediarios egipcios y qataríes que han formado parte de las negociaciones. Incluso si lo hacen, su intransigencia -y su compromiso ideológico y religioso con la violencia y el derramamiento de sangre judía- podría impedir que cualquier conversación durante los 60 días de un cese el fuego floreciera en un acuerdo a largo plazo que pudiera representarse como el fin de la guerra.

La voluntad de Hamás de posponer el cumplimiento de su compromiso con la destrucción de Israel y el genocidio de su población no es la única variable aquí. Hay otros factores a considerar.

La presión sobre Netanyahu

Uno es la constante presión interna sobre Netanyahu, tanto por parte de las familias de algunos de los rehenes como de sus oponentes políticos, para que ponga fin a la guerra y logre la liberación de todos los cautivos, independientemente de que ello signifique permitir que Hamás arrebate la victoria de las fauces de la derrota.

Tan importante como las idas y venidas entre los israelíes sobre si ha llegado el momento de poner fin a los combates sin antes asegurar la derrota de Hamás es lo que Trump quiere sacar de todo esto. El presidente ha expresado abiertamente su deseo de poner fin a la guerra en Gaza y utilizar eso, junto con la paralización de Irán y sus apoderados terroristas, para ampliar los Acuerdos de Abraham. Ese es el factor X en las negociaciones que bien podría obligar a Netanyahu a hacer concesiones a las que de otro modo no estaría dispuesto a renunciar.

Hasta la fecha, Netanyahu ha reiterado que no permitirá que eso ocurra. Pero si Hamás está dispuesto a actuar de acuerdo con sus mejores intereses frente a su ideología sanguinaria y Trump se lo exige, ¿se vería obligado a ceder?

Esa es probablemente la suposición en Trumpworld. También es algo que temen muchos de los partidarios de Netanyahu.

No hay duda de que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a presionar a Israel, ya sea en público o en privado, cuando cree que le conviene. Su profana exigencia de que los aviones israelíes dieran la vuelta antes de volver a atacar Irán cuando Teherán violó el alto el fuego es un ejemplo.

La ampliación de los Acuerdos de Abraham



También es necesario reiterar el hecho obvio de que, por mucho que los intereses de los dos aliados estén alineados, no son idénticos. Tal vez el presidente piense que impedir que Israel termine por fin el trabajo contra Hamás en Gaza puede conducir a lo que él quiere: una ampliación de los Acuerdos de Abraham con, como pieza central, el reconocimiento formal del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí.

Eso es algo que Netanyahu también ha declarado como el principal objetivo de sus planes diplomáticos. Si ocurre, sería un logro notable teniendo en cuenta que la monarquía del desierto es la guardiana de los lugares más sagrados del islam y, durante las primeras siete décadas de existencia de Israel, fue el eje de la inquebrantable hostilidad del mundo árabe y musulmán a la existencia del Estado judío.

También encaja perfectamente en la visión transaccional de Trump para Oriente Medio, en la que todas las naciones actúan en su propio interés, y priorizan el comercio y las buenas relaciones con Occidente mientras dan la espalda a regímenes terroristas canallas como el de Irán.

Aunque tanto la Administración Trump como el Gobierno de Netanyahu no han dejado de hablar de la perspectiva de un acontecimiento diplomático que cambie las reglas del juego como algo no solo posible sino inevitable, se justifica cierto escepticismo al respecto.

Si, como tenemos motivos para creer, no sólo se ha degradado seriamente la amenaza nuclear, sino también el poder de Irán para sembrar el caos en Oriente Medio, eso elimina efectivamente un incentivo clave para que los saudíes reconozcan a Israel.

Su cambio hacia una relación productiva, aunque por debajo de la mesa, con Israel se remonta al intento de la Administración de Barack Obama de apaciguar a Irán. Lejos de estar motivado por la conversión de la familia real al sionismo desde la cepa extremista wahabí del islam que impulsó su ascenso al poder en la Península Arábiga, fue el temor a quedar a merced de los mulás chiíes de Teherán lo que les llevó a tender la mano al Estado judío como aliado militar. Los lazos entre Israel y los saudíes han crecido desde entonces a medida que los esfuerzos del príncipe heredero Mohammed bin Salman por modernizar su nación han ido a la par con la decisión de dejar de financiar a los fundamentalistas islamistas de todo el mundo. Esa es una práctica desafortunada que ha sido adoptada por Qatar, a pesar del abrazo de Trump a ese emirato como supuesto aliado de Estados Unidos.

Pero si los saudíes tienen ahora menos razones para temer a Irán, eso también significa que están destinados a estar menos interesados en una paz completa con Israel.

Lo que quieren los saudíes



El análisis coste-beneficio de la normalización de las relaciones con Jerusalén para los saudíes no es tan sencillo como les gusta hacer creer a los optimistas sobre la ampliación de los Acuerdos de Abraham. Los saudíes corren verdaderos riesgos si dan su visto bueno a Israel como incorporación permanente a Oriente Medio. Va en contra de la fe y la ideología de los saudíes, así como de los sentimientos antijudíos predominantes en la mayoría de los musulmanes y árabes. Esto es cierto incluso si muchos de sus gobiernos han llegado a la conclusión lógica de que la paz con Israel beneficia a todos excepto a los árabes palestinos y a sus partidarios, que siguen aferrándose a fantasías sobre su aniquilación.

A los saudíes les gusta su relación secundaria con Israel, ya que les proporciona los beneficios de una alianza estratégica sin el coste de socavar su estatura como el régimen más asociado a la legitimidad musulmana. Lo único que podría tentarles a arriesgarse a la normalización sería que Estados Unidos les diera lo que pidieron cuando Riad comunicó a la Administración Biden en marzo de 2023 cuál sería su precio por tal medida.

Los saudíes pidieron la luna. No sólo querían que Estados Unidos garantizara formalmente su seguridad; también querían ayuda para poner en marcha su propio programa nuclear. No es probable que se les conceda ninguna de las dos peticiones, ya que es improbable que el Congreso apruebe un tratado de este tipo, y ninguna administración estadounidense concebible estaría de acuerdo en permitirles desarrollar un programa nuclear.

Desde entonces, los saudíes han hablado públicamente de ampliar su lista de deseos exigiendo que Israel acepte iniciar un proceso diplomático que podría conducir a la creación de un Estado palestino. Riad se opone a tal resultado, ya que otro Estado árabe fracasado en la región caería probablemente en manos de fundamentalistas islamistas, algo que no les interesa. Pero desde el 7 de Octubre se ha ejercido una mayor presión sobre los saudíes para que al menos finjan apoyar a los palestinos.

La Administración cree que los saudíes podrían estar dispuestos a aceptar la normalización sin acceder a sus extravagantes peticiones. Pero eso nos devuelve al primer paso hacia la ampliación de los Acuerdos de Abraham: un tratado que ponga fin a la guerra en Gaza.

Es importante recordar que los objetivos de guerra del Gobierno israelí -la derrota de Hamás y la devolución de todos los rehenes- siguen siendo mutuamente excluyentes. Como ha sido obvio desde la invasión terrorista del sur de Israel, recuperar a todos los rehenes vivos restantes exigirá que Netanyahu permita que Hamás sobreviva en Gaza. Ha declarado con razón que eso significa dar a los terroristas la oportunidad de reconstruirse y rearmarse, y de cumplir sus promesas de cometer más asaltos como los ocurridos el 7 de Octubre.

El futuro de Gaza e Israel



Al igual que los planes tan poco realistas de conceder un Estado en Judea y Samaria (Ribera Occidental) a la Autoridad Palestina y a sus corruptos dirigentes de Fatah, respaldados por la Administración Biden y las naciones europeas, la perspectiva de una retirada de Gaza sin la erradicación de Hamás es inconsistente con cualquier idea de preservar la seguridad israelí.

También es incoherente con la visión de Trump sobre el futuro de Gaza, que, sea o no posible la idea de que el enclave costero se convierta en un centro turístico, depende de que Hamás sea destruido. Lo mismo ocurriría con planes mucho menos grandiosos. No es imaginable ningún avance hacia la paz de ningún tipo hasta que se asegure el fin de la organización terrorista.

Eso es algo que Trump -y su equipo de política exterior- han dado periódicamente muestras de entender a pesar de promover acuerdos de alto el fuego con los terroristas. Es de esperar que el presidente esté dispuesto a asegurar a Netanyahu que Israel será libre de reanudar la guerra contra Hamás si no se cumplen sus exigencias de rendición de Gaza para cuando concluya el alto el fuego propuesto de 60 días. Si es así, es probable que el primer ministro israelí esté de acuerdo.

Sin embargo, si el apetito de Trump por los acuerdos de paz aparentes es lo suficientemente grande como para que se trague la idea de que no tiene sentido continuar la lucha contra Hamás, entonces Netanyahu se verá finalmente obligado a tomar una difícil decisión.

El presidente tiene motivos para pensar que Israel le debe mucho por lo que ha hecho. Pero esa gratitud no puede consistir en aceptar medidas que no sólo son contrarias a su seguridad, sino a las realidades de su existencia después del 7 de Octubre. Netanyahu se resiste a decir "no" a Trump. Hacerlo podría estropear una relación esencial con un aliado insustituible, aislar aún más al Estado judío en el extranjero y ponerle en una difícil posición política en casa. Nadie en Israel quiere averiguar cómo reaccionará Trump, a pesar de su constante apoyo a los israelíes, al verse frustrado cuando cree que hay un acuerdo sobre la mesa.

Los amigos de Israel tienen que esperar que nunca se llegue a eso.

Puede que Hamás demuestre de nuevo que está demasiado aferrado a sus locos sueños de aniquilar a Israel como para aceptar el tipo de acuerdo que Trump podría proponer. Y puede que el presidente, a pesar de las expectativas de muchos de sus detractores judíos y de los ruidos procedentes de él y de la Casa Blanca sobre su deseo de que la guerra termine ya, sea demasiado sensato para aceptar algo que permita a Hamás sobrevivir. Pero si no es así, dependerá de Netanyahu mantenerse firme, por difícil que sea.

© JNS