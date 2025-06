Mamdani y AOC son los demócratas del futuro

26 de junio, 2025

No fue una pequeña ironía enterarme de que Zohran Mamdani sería el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y el favorito para ganar las elecciones generales mientras me encontraba en Medora, Dakota del Norte, a unos 1.755 kilómetros de mi ciudad natal.

Nací en Manhattan, crecí en Nueva York, estudié en la Universidad de Columbia y pasé gran parte de mi vida en la ciudad y sus alrededores. Aunque hace muchos años que no resido allí, siempre me he considerado neoyorquino, asisto regularmente a actos culturales en la ciudad y apoyo a sus equipos deportivos. La Dakota del Norte rural, petrolera y amante de la música country es lo más alejado de Nueva York en cuanto a cultura y política que se puede estar en el territorio continental de Estados Unidos.

Pero mientras muchos judíos estadounidenses se asustaban por la victoria de Mamdani, un socialista de extrema izquierda que está del lado de los que buscan la destrucción de Israel, estar en Dakota del Norte en un viaje con miembros del Consejo para una América Segura para aprender más sobre la intersección de intereses entre los partidarios de Israel y los que trabajan en la industria energética nacional resultó ser un momento inesperadamente oportuno. Me encontré rodeado de personas no judías que son fervientes partidarios del Estado judío y que simplemente están horrorizados por el aumento del antisemitismo en este país, del que los sucesos de Nueva York son sólo la última prueba.

Atemperar la desesperación



Eso fue tanto un consuelo en un día en el que muchos judíos neoyorquinos hablan de abandonar la Gran Manzana, como un recordatorio de que la desesperación actual sobre el futuro de los judíos estadounidenses debería atemperarse recordando algunas verdades básicas sobre la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos que no practican la misma fe.

Dakota del Norte es uno de los estados con menor diversidad étnica y uno de los más blancos de la Unión (82,9%), así como el más rojo. El presidente Donald Trump ganó el estado con el 67% de sus votos, y solo Virginia Occidental y Wyoming le dieron más apoyo. Como tal, no es más representativo del conjunto de Estados Unidos que la profundamente azul y étnica y racialmente diversa ciudad de Nueva York, donde los que se autodenominan blancos representan solo el 31% de la población.

La verdad que hay que tener presente esta semana, mientras el país se tambalea ante la noticia de que alguien como Mamdani puede ser el jefe ejecutivo de su ciudad más grande y más judía, es que los ciudadanos de Dakota del Norte están mucho más cerca de la norma nacional en cuanto a sus actitudes hacia Israel y el antisemitismo que el 43,5% de los neoyorquinos que votaron por él.

Las encuestas han demostrado que la gran mayoría de los estadounidenses han seguido oponiéndose al odio a los judíos y a los ataques contra ellos, incluso después de que se desencadenara la oleada por los ataques terroristas de árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Y aunque el tsunami de propaganda antiisraelí y antisemita sobre la guerra contra Hamás y sus patrocinadores iraníes ha provocado un descenso del apoyo a Israel, una una fuerte pluralidad de estadounidenses sigue apoyando a la pequeña y asediada nación.

La verdadera división se produce entre los partidos, ya que los republicanos -y, en menor medida, los independientes- apoyan a Israel por amplia mayoría. Entre los demócratas, el apoyo a Israel se ha convertido en una opinión minoritaria.

Y por eso es importante entender que la victoria de Mamdani revela más sobre el futuro del Partido Demócrata, tanto en términos de sus actitudes hacia los judíos e Israel, como de un brusco giro a la izquierda en otras cuestiones, que sobre Estados Unidos en su conjunto.

Como escribí en abril, tras su derrota en 2024 a manos de Trump y el Partido Republicano, todo el entusiasmo y la energía entre los demócratas se ha desplazado cada vez más hacia el ala interseccional de izquierda dura del partido. Todavía hay muchos demócratas moderados que están muy representados entre sus cargos. Entre ellos están algunos como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro (que es judío), que aspira con credibilidad a la candidatura presidencial de 2028. Y cuenta con unos cuantos partidarios incondicionales y declarados de Israel, como el senador John Fetterman, también en Pensilvania, y el representante Ritchie Torres en Nueva York.

Una base demócrata de izquierdas



Pero la base del partido pertenece a la izquierda dura, especialmente entre la generación más joven de votantes y políticos. Es a gente como la representante Alexandra Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York), líder del "Escuadrón" progresista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a quien muchos demócratas buscan ahora para liderar. La facción del partido que lideraba el senador Bernie Sanders (I-Vt.) fue superada por el establishment del partido en 2016 y 2020 cuando nominó a Hillary Clinton y al expresidente Joe Biden. Y nunca tuvo una oportunidad en 2024, cuando el titular, visiblemente en declive, fue reemplazado en un golpe antidemocrático por la vicepresidenta Kamala Harris de California.

La victoria de Mamdani en Nueva York es otra señal de que la base del partido pertenece a aquellos que están profundamente influenciados por ideologías tóxicas de izquierda como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, todos los cuales etiquetan falsamente a los judíos e Israel como opresores "blancos". Mamdani, un musulmán que, al igual que AOC, es socialista democrático, fue presidente de la sección universitaria de la organización antisemita y antiisraelí Estudiantes por la Justicia en Palestina; es partidario del movimiento antisemita BDS; se opone a la existencia de Israel como Estado judío; quiere "liberar Palestina" de los judíos; y ni siquiera admite que la frase "globalizar la intifada" es, como los omnipresentes cánticos de "del río al mar", un llamamiento al terrorismo y al genocidio de los judíos. Al igual que AOC, también suscribe un catálogo de ideas de extrema izquierda sobre la economía y el ecologismo que pretenden destruir el canon de la civilización occidental, lo que también arruinaría al país.

Hay circunstancias específicas que permitieron su victoria. La demografía de la ciudad de Nueva York ha cambiado en el tiempo transcurrido desde que un republicano como Rudy Giuliani o incluso un liberal moderado como Michael Bloomberg ganaron la alcaldía. Una masa crítica de votantes blancos étnicos o de clase trabajadora moderada ha abandonado la ciudad y se ha ido a otra parte en busca de mejores oportunidades, impuestos más bajos y menos congestión y delincuencia.

El alcalde en funciones, Eric Adams, abandonó el Partido Demócrata para presentarse como independiente después de que la administración Trump pusiera fin a su procesamiento por cargos federales de corrupción. El hecho de que su oponente moderado más creíble en las primarias -el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, comprometido por múltiples incidentes de acoso sexual y decisiones calamitosas que provocaron la muerte de miles de personas durante la pandemia de COVID- llegara a la carrera con tanto bagaje puede haber hecho inevitable su victoria en una carrera de varios candidatos.

Si Mamdani quiere ser derrotado en noviembre, Adams, Cuomo (que puede presentarse en una línea independiente) y el candidato republicano Curtis Sliwa tendrán que unirse, y dos de ellos retirarse en favor de un candidato único. Como eso es muy improbable, es probable que Nueva York se encuentre gobernada por alguien que no sea simplemente un radical de la izquierda dura, sino un defensor de las causas antisemitas y antiisraelíes.

Redefinir el odio a los judíos



Esto también dará un empujón a aquellos de la izquierda, incluyendo a los columnistas del New York Times Peter Beinart y M. Gessen, que buscan redefinir el término "antisemitismo" para permitir a los que odian abiertamente a los judíos afirmar que son inocentes de la acusación. El hecho de que este tipo de luz de gas se difunda regularmente en el Times -la publicación que es el buque insignia del liberalismo estadounidense, así como el periódico más influyente de Nueva York- sigue siendo profundamente preocupante.

Aunque nadie piensa que unas elecciones en la ciudad de Nueva York sean un indicador de la política estadounidense en general, pondrán más viento en las velas de Sanders, AOC y otros de la izquierda dura que parecen ser el futuro del Partido Demócrata. Los demócratas parecen estar priorizando su odio obsesivo a Trump por encima de la voluntad de considerar políticas y candidatos que puedan recuperar al sensato centro de la política estadounidense, además de a los votantes de clase trabajadora que les han abandonado y piensan en el presidente como su campeón.

Los líderes del partido fracasan



Líderes del Partido Demócrata como el líder de la mayoría Chuck Schumer (D-N.Y.), que pretende ser el shomer o "guardián" de Israel y los judíos, pero está más preocupado por entrar en conflicto con la izquierda radical, han dejado claro que no van a enfrentarse a AOC y Mamdani. Aunque no compartan sus creencias, los dirigentes de los dos grandes partidos siempre siguen el ejemplo de sus bases.

Se trata de un hecho chocante y decepcionante para una comunidad judía estadounidense que ya se está tambaleando por el enorme aumento del antisemitismo que se ha generalizado en los medios de comunicación heredados, el mundo académico, las artes y la cultura popular. Algunos judíos jóvenes, adoctrinados por la izquierda radical a lo largo de sus años escolares, han abrazado a gente como Mamdani y tienden a racionalizar su retórica antisionista y antisemita. Eso deja a la mayoría de los judíos liberales, que siguen constituyendo una gran mayoría de la comunidad, sin un hogar político.

Esto significa que la batalla contra el antisemitismo la libra ahora en gran medida la derecha política y, en particular, Trump, que es proisraelí y libra una guerra muy necesaria contra las instituciones académicas que han normalizado el antisemitismo y la guerra contra Occidente.

Los judíos no están solos



Esa es una verdad difícil para los judíos liberales que odian al presidente. Pero es un recordatorio de que la mayoría de los estadounidenses, ya sean políticamente moderados o residentes en estados profundamente rojos como Dakota del Norte, observan con horror la generalización del antisemitismo en Nueva York, y se oponen a gente como Mamdani y otros demócratas radicales. Y cuanto más se incline la base demócrata hacia la izquierda, más probable será que su partido siga perdiendo elecciones nacionales.

El cambio entre los demócratas es una buena noticia para el Partido Republicano, pero una mala noticia para la comunidad judía. También es malo para el país en su conjunto que uno de sus dos grandes partidos caiga en manos de radicales. Y representa un cambio radical para los judíos de Nueva York, que ahora se están dando cuenta de que tal vez sea mejor que se muden a un estado rojo como Florida. Por preocupante que sea, también es un momento para que los judíos se den cuenta de que no están solos. Por mucho que les cueste aceptar que ahora se encuentran asediados en instituciones y ciudades en las que antes se sentían más a gusto, la mayoría de los estadounidenses fuera de las metrópolis del país les apoyan.

©️JNS