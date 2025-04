Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de abril, 2025

La ex rehén Amit Soussana fue condecorada este martes con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje por el Departamento de Estado de Estados Unidos al tiempo que pedía un esfuerzo global para liberar a los restantes cautivos retenidos en Gaza.

Soussana, que fue agredida sexualmente tras ser sacada de su casa en el kibutz de Kfar Aza durante el asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, fue la única de las ocho galardonadas a la que se pidió que pronunciara un discurso de apertura.

"Mientras yo estoy aquí, mis amigos permanecen en la oscuridad, 543 largos días y noches", dijo Sousanna, que ha abogado en todo el mundo por los rehenes restantes. "Siguen sufriendo, siguen esperando, siguen albergando esperanzas. Sus voces siguen sin ser escuchadas. Así que hablaré por ellos. No podemos avanzar hasta que sean libres", agregó..

El secretario de Estado Marco Rubio, que ofreció el discurso de apertura de la ceremonia junto a la primera dama Melania Trump, afirmó que la "valentía y la defensa de los derechos humanos atraen la atención tan necesaria hacia el flagelo de la violencia sexual en los conflictos de todo el mundo".

La lucha de Sousanna por liberarse de una turba de terroristas que la arrastraban violentamente por un campo en dirección a Gaza, pateando a uno de ellos, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del 7 de Octubre.

Pasó 55 días en cautiverio antes de su liberación como parte del primer acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego entre Israel y Hamás en noviembre de 2023 y más tarde se convirtió en la primera rehén liberada en hablar sobre la violencia sexual cometida contra ella.

"En cautiverio, no tenía control sobre mi cuerpo, ni sobre mi vida. Me resistí lo mejor que pude, pero no fue suficiente para detener lo que me ocurrió", dijo. "La oscuridad era asfixiante. Sin embargo, incluso en la oscuridad, había algo que no podían haberme quitado: la fuerza que mi madre me inculcó, la creencia de que siempre debemos defender lo que es correcto, cueste lo que cueste", añadió.

Soussana dijo a los asistentes que su historia se convirtió en parte de una conversación mucho más importante: una sobre la violencia sexual, sobre la guerra y sobre la fuerza inimaginable de las mujeres frente a la brutalidad.

"Acepto este premio, no por mí, sino en nombre de todas las mujeres valientes de Israel, las mujeres que aguantaron, que lideraron, que se negaron a quebrarse", expresó Sousanna mientras lamentaba que para los 24 rehenes que se cree que siguen vivos en Gaza, "cada día que pasa es otro día de sufrimiento inimaginable. Con cada momento que pasa, su dolor se hace más profundo, su esperanza se desvanece y sus posibilidades de sobrevivir disminuyen".

El alto el fuego más reciente entre Israel y Hamás se rompió a mediados de marzo tras dos meses y ocho rondas de intercambios de rehenes y prisioneros palestinos.

Incredible, Amit Soussana received the "International Women of courage 2025 Award.



pic.twitter.com/UWSbAlwFg4 — Eyal Yakoby (@EYakoby) April 1, 2025

Las negociaciones para prorrogar el alto el fuego o pasar a una nueva fase no han sido fructíferas hasta ahora, mientras Israel amenaza con una invasión a gran escala para presionar militarmente a Hamás para que libere a más rehenes.

Algunos creen que la operación pondrá en peligro la vida de quienes siguen retenidos en Gaza.

"Pido al mundo que actúe para traerlos a casa ahora. No mañana, ni la semana que viene. Ahora", manifestó Sousanna.

©️ JNS