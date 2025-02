Los comentarios de Trump sobre Gaza no son motivo de escándalo, dice Fetterman

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 6 de febrero, 2025

Mientras muchos de sus pares demócratas en el Congreso responden muy vocalmente a todo lo que dice el presidente estadounidense Donald Trump, el senador John Fetterman (demócrata de Pensilvania) piensa que es esencial elegir cuidadosamente las batallas, dijo el senador pro-Israel a Tara Palmeri en su podcast Somebody's Gotta Win.

"Cuando el lanzador lanza miles de pelotas, hay que decidir cuáles son los strikes que hay que golpear y contra los que hay que luchar", dijo Fetterman a Palmeri, corresponsal política de Puck.

"Muchos de mis colegas, llevamos poco más de dos semanas, y ahora están en plena locura, y ahora tienen los carteles y salen, 'Ahhhh'. Cojamos un megáfono, vayamos a un Starbucks y empecemos a gritar", dijo Fetterman. (Fetterman ha ido recuperando la claridad del habla desde que sufrió un derrame cerebral en 2022).

Palmeri preguntó a la senadora sobre lo que le han contado sus fuentes, que el yerno de Trump, Jared Kushner, había presentado un plan para desarrollar Gaza. Qué pasa si ese desarrollo beneficia a la familia Trump, preguntó.

"Personalmente no creo que vayan a convertir Gaza en una situación tipo Trump Plaza", dijo Fetterman. Añadió que le parecía "una tontería" que Trump cambiara el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, pero dijo que no cree que esos cambios de nombre importen realmente.

"Pueden estar preocupados", dijo sobre los demócratas que responden a los numerosos comentarios del presidente.

"Cuando ha utilizado el lenguaje extremo en su cartera de 'fascista' y ahora están lanzando por ahí que esto es un 'golpe de Estado'", dijo. "He estudiado lo que eran realmente los golpes de Estado, y he estudiado lo que eran algunas de estas cosas, y ahora mismo esto es ruido y furia, y hasta ahora al menos no ha creado ningún daño duradero ni nada serio al respecto".

Allí donde los colegas no pueden resistirse a reaccionar ante Trump, "yo no soy ese tipo", dijo Fetterman a Palmeri, en la entrevista que duró unos 45 minutos. "Tienes que elegir a qué cosas vas a volver y luego otras que vas a ignorar".

Palmeri dijo a JNS que tenía una entrevista planeada de antemano con Fetterman, pero sabiendo que es un "ardiente partidario de Israel", quiso conocer su reacción a la propuesta de Trump sobre Gaza.

"A diferencia de muchos miembros del propio partido de Trump, él parecía abierto a ello", dijo a JNS.

"Creo que sus puntos de vista sobre Israel están probablemente más en línea con el estado que representa, un estado disputado, que Donald Trump ganó", añadió. "Israel fue una cuña importante para los demócratas durante las elecciones, y Fetterman ha sido una de las voces solitarias en su partido que ha tenido un apoyo inquebrantable a Israel."

'Un tipo de empresa gigantesca'

El senador dijo que el plan de Trump para que Estados Unidos se haga cargo de Gaza es "provocador".

"Pero no creo que eso sea de una manera realmente seria, y creo que, quiero decir que no puedo hablar exactamente de lo que quería decir, pero lo que creo que era más como para sacudir las cosas y comenzar como una conversación muy más honesta de Gaza", dijo, "y cómo el 90% de las viviendas han sido destruidas o gravemente dañadas, y ¿dónde vas a vivir?".

No hay servicios públicos, agua ni estructuras que protejan a los gazatíes de las inclemencias del tiempo, según Fetterman.

"¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a vivir? Cómo van a hacerlo de una forma higiénica, y cómo van a reconstruirlo, especialmente cuando a Hamás se le sigue permitiendo funcionar", dijo a Palmeri.

"¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y quién va a hacer toda la construcción y todo ese trabajo?", añadió. "Quiero decir que es un tipo de empresa gigantesca, y ahora nadie ha sido honesto al respecto".

Fetterman añadió que su principal prioridad en la región es destruir las instalaciones nucleares iraníes.

"Tenemos una oportunidad única para hacerlo sabiendo que ahora, que Hamás está gravemente dañado, y también lo está Hezbolá gravemente disminuido e Irán", dijo. "En realidad se ha demostrado que Irán no tiene la capacidad de proyectar realmente ese tipo de daños y que no son tan temibles como la gente pensaba que eran".

"Todos los expertos en Oriente Próximo a lo largo de todo esto estaban equivocados", añadió. "Para mí, mi máxima prioridad en esa región es destruir las instalaciones nucleares de Irán".

El senador dijo que no cree que haya tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza. En su lugar, cree que Washington debe "hacer que Hamás e Irán y la región -toda la región- rindan cuentas."

El Estado judío recordó que Hamas por diseño "se esconde en cosas como escuelas y campos de refugiados y esas cosas, y obligaron a Israel a luchar a través de civiles".

"Se vieron obligados a librar una guerra a través de civiles. Nunca he descrito a los palestinos como un sacrificio necesario", dijo. "Los líderes palestinos describen eso, y lo diseñan para maximizar la mayor cantidad de muertes y con la esperanza de que puedan traer a todo el mundo en la región a la guerra, cuando Israel realmente demostró que Irán realmente no es el tipo de fuerza poderosa en la región."

"Todos esos apoderados realmente no son gran cosa", dijo.

Para Fetterman, nadie está siendo honesto sobre la devastación sobre el terreno en Gaza y la necesidad de sacar a los ciudadanos a corto plazo.

"Si se está volviendo a un absoluto montón de escombros, entonces es como si eso no fuera honesto. Gaza va a necesitar ser reconstruida, ¿y cómo se reconstruye eso si Hamás está en el poder?", dijo a Palmeri. "Porque cuando han construido Gaza, robaron esos recursos y construyeron esos túneles y compraron ese tipo de armas que volvieron contra Israel el 7 de octubre. Nadie está siendo honesto y nadie está reaccionando a la realidad sobre el terreno."

Palmeri preguntó si el plan de Trump podría poner en peligro el acuerdo de alto el fuego. Hamás está "muy ansioso" por un alto el fuego, y Hezbolá e Irán están "rogando" por el alto el fuego, dijo Fetterman.

