Ohio: una fuga química en Toledo obliga a evacuar a casi mil vecinos y a decenas de miles a refugiarse en sus casas

Un tanque de 5.500 galones de glicidil metacrilato se rompió en una terminal de transporte químico del norte de Toledo, Ohio, y liberó una nube irritante que obligó a evacuar a casi 1.000 residentes y a mantener dentro de sus hogares a más de 50.000 personas como precaución.

El incidente se produjo hacia las 9.30 pm del martes en la terminal de MC Tank Transport, situada en el 1266 de Progress Avenue. La Agencia de Protección Ambiental de Ohio atribuyó la fuga a un error durante la transferencia del producto, aunque la investigación continúa.

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, habló inicialmente de una explosión en el depósito, pero un portavoz municipal precisó después que no se había producido una explosión, sino una rotura y liberación del químico.

Evacuaciones y alerta por explosión

Según informó el Ayuntamiento de Toledo, el Toledo Fire & Rescue ordenó a las 10:48 pm del martes la evacuación de todas las personas dentro de un radio de 1 milla de la terminal, una zona que abarcaba a 983 residentes. Horas más tarde amplió la recomendación de refugio en casa a un radio de 3 millas, donde vivían más de 50.000 personas.

Las autoridades temían que el tanque, con capacidad para 5.500 galones de glicidil metacrilato, pudiera explotar durante las primeras 12 horas tras la fuga. Por ello, los equipos de emergencia decidieron no acercarse al recipiente y permitir que el gas se ventilara de forma controlada.

Síntomas y atención médica

El glicidil metacrilato es un producto industrial inflamable empleado en la fabricación de plásticos, pinturas y recubrimientos. El contacto puede provocar ardor en ojos, nariz, boca y piel; la sobreexposición puede causar dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

El sistema sanitario ProMedica evaluó a unas 30 personas con síntomas potencialmente relacionados con la fuga, la mayoría de las cuales fueron dadas de alta. Un agente del sheriff que acudió a la zona tuvo dificultades respiratorias y acudió por su cuenta al hospital; las autoridades no lo consideraron un caso grave.

La situación mejora

La ciudad levantó a las 5:00 pm del miércoles la orden de refugio en casa y redujo la zona de evacuación a un radio de media milla alrededor de la terminal. El alcalde indicó que la temperatura del tanque había bajado, la emisión de gas se había reducido considerablemente y que una nueva explosión ya no parecía una posibilidad “muy real”.

La Agencia de Protección Ambiental supervisa la calidad del aire en el perímetro de la zona afectada. La ciudad confirmó que el agua del grifo no está contaminada y que los servicios municipales recuperaron su funcionamiento normal este jueves.