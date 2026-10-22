MLB: los Dodgers descartan que Shohei Ohtani sea operado de la rodilla

Los Dodgers de Los Angeles descartaron que su estrella, Shohei Ohtani, vaya a pasar por el quirófano durante esta temporada baja de la MLB, tras un curso en el que el japonés fue arrastrando problemas en una de sus rodillas y en uno de sus bíceps.

El presidente de operaciones de beísbol de la franquicia, Andrew Friedman, confirmó que Ohtani, de 32 años, descansará durante este receso en vez de someterse a una cirugía.

"Esperamos que vuelva a lanzar el año que viene", dijo Friedman. "Lo que está haciendo no tiene precedentes, así que, obviamente, para nosotros tampoco. No tenemos experiencia de la que aprender. No podemos analizar cómo se desarrollaron otras situaciones para aprender de lo bueno y lo malo. Simplemente tenemos que resolverlo juntos".

"Estamos entusiasmados con su desempeño como lanzador. Ahora la pregunta es: ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo gestionamos durante una temporada larga y conseguimos que esté en su mejor forma para octubre? Es un reto, y confío en que seguiremos aprendiendo sobre la marcha", agregó el ejecutivo.

La actuación de Ohtani esta temporada ha sido más que discreta, principalmente debido a las molestias físicas que le afectaron durante gran parte del curso.

Los Dodgers, vigentes campeones de la Serie Mundial, no pudieron defender el trono: fueron barridos por los Cerveceros de Milwaukee (4-0) en las Series de Campeonato 2026 de la Liga Nacional.

En la Serie Mundial, que comienza este viernes, los Cerveceros se medirán a los Rays de Tampa Bay, que se deshicieron de los Guardianes de Cleveland (4-2) en las Series de Campeonato 2026 de la Liga Americana.