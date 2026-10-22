Electronic Arts despide al 3% de su plantilla y cierra su filial BioWare

La compañía Electronic Arts (EA), una de las desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más importantes del mundo, llevará a cabo una reestructuración que conllevará el despido de unos 400 trabajadores, en torno al 3% de su plantilla.

Además, EA cerrará BioWare, una de sus filiales más reputadas, cancelando el desarrollo del videojuego Mass Effect, el último de sus proyectos.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la directiva de BioWare agradeció a todos sus clientes por haber confiado en sus proyectos y disfrutado de las aventuras en forma de videojuegos que les ofrecieron.

"Durante más de 30 años, BioWare ha sido más que un estudio. Ha sido un hogar para guionistas, desarrolladores y los jugadores que dieron vida a nuestros mundos. Baldur’s Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem. Ahora, tras más de tres décadas de aventuras compartidas, BioWare cierra sus puertas y finaliza la fase inicial de desarrollo del próximo proyecto de Mass Effect", dijo la compañía.

"No resulta nada fácil escribir estas palabras. Ahora mismo, nuestra prioridad es nuestro equipo, de un talento increíble, que ha puesto todo su corazón en estos juegos, y apoyarnos mutuamente durante esta transición. Lo que generaciones de BioWare han construido juntas es algo que hay que celebrar y recordar. Estos juegos se convirtieron en mucho más gracias a que los jugasteis, debatisteis vuestras decisiones, os enamorasteis de los personajes e hicisteis vuestros estos mundos. De parte de todos nosotros en BioWare, gracias por ser la parte más significativa de nuestra historia", agregó.

EA, reconocida por la creación de franquicias como The Sims, Madden NFL y Battlefield, fue vendida a un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí el año pasado, en una operación valorada en 55.000 millones de dólares.

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

Debido a esta venta, EA dejó de cotizar en bolsa hace unos meses.