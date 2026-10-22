Muere John Anderson, la leyenda del country y la voz de ‘Seminole Wind’ y ‘Swingin’

John Anderson falleció este miércoles 21 de octubre en su casa de Smithville, Tennessee, a los 71 años. Su familia confirmó la muerte en un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del cantante. Según sus representantes, murió mientras dormía. No se ha revelado la causa de la muerte.

Nacido en Florida en 1954, Anderson firmó con Warner Bros. Records en 1976 y se convirtió en un referente del country neotradicional en los años ochenta. Acumuló 20 canciones entre los diez primeros puestos de las listas country de Billboard, cinco de ellas número uno.

Entre sus temas más conocidos figuran 'Swingin’, 'Seminole Wind', 'Straight Tequila Night' y 'Money in the Bank'. 'Swingin' le valió el premio Horizon de la Country Music Association y el de Sencillo del Año.

Anderson fue incorporado al Nashville Songwriters Hall of Fame en 2014 y al Country Music Hall of Fame en 2024. Su último álbum fue Years (2020).

Artistas como Tim McGraw, Blake Shelton y John Rich han rendido homenaje a un cantante al que describen como una de las voces más distintivas e influyentes de la música country.

Anderson deja a su esposa, Jamie, y a sus hijas Alexa y Brionna.