La tormenta subtropical Josephine castiga la costa este mientras California y Arizona se enfrentan a lluvias torrenciales y tormentas severas

Publicado el 22 de octubre de 2026, 4:23 a.m. ET / Actualizado el 23 de octubre de 2026, 4:59 p.m. ET

Un sistema atlántico que se ha convertido en la tormenta subtropical Josephine se aleja progresivamente de la costa este, aunque todavía mantiene algunos impactos residuales. Al mismo tiempo, una potente borrasca con conexión a humedad tropical sigue afectando California y el Suroeste con riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas, según el pronóstico del Weather Prediction Center (WPC) del NWS.

Mejoría progresiva en la costa este

La tormenta subtropical Josephine continúa desplazándose mar adentro y alejándose hacia el noreste. Aunque se aleja, todavía genera vientos procedentes del mar que mantienen inundaciones costeras menores y localmente moderadas, oleaje alto, corrientes de resaca peligrosas y algo de erosión de playas en varias zonas del litoral, especialmente alrededor de los ciclos de marea alta de este jueves.

Los impactos van disminuyendo a lo largo del jueves y se espera una mejora clara a medida que el sistema se aleje más. Tras su paso, una zona de altas presiones se instalará sobre el este del país y dejará temperaturas normales o ligeramente por debajo de los valores habituales durante el fin de semana.

Lluvias torrenciales en California y el Suroeste

En la costa del Pacífico, una fuerte borrasca cerrada con flujo de humedad de origen tropical sigue afectando California, el desierto del Suroeste y la región de Four Corners. El radar muestra chubascos y tormentas que continúan avanzando sobre la costa californiana y el interior del Suroeste.

El principal peligro sigue siendo la lluvia excesiva este jueves. El NWS mantiene el aviso de posibles inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, cauces secos, cañones y áreas afectadas por incendios forestales. El riesgo de lluvias intensas permanece elevado en el Suroeste y Four Corners.

Arizona, bajo vigilancia por tormentas severas

El foco de las tormentas severas se ha desplazado hacia el sureste de Arizona este jueves. El Storm Prediction Center vigila la posibilidad de que se produzcan todos los fenómenos adversos asociados a este tipo de tormentas: granizo grande, rachas de viento capaces de causar daños y algunos tornados.

Frío en el oeste y calor en el centro

La llegada de nubes, precipitaciones y un frente frío está enfriando el oeste. En contraste, una dorsal en altura sobre el centro del país mantiene temperaturas por encima de lo normal, e incluso muy por encima, hasta el fin de semana.

En el noreste y Nueva Inglaterra, las temperaturas nocturnas podrían acercarse al punto de congelación esta semana. El NWS señala que algunas zonas podrían registrar las primeras heladas de la temporada.

Actualización (23 de octubre): La situación ha empeorado. Un nuevo sistema está provocando lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones repentinas en California, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, además de un brusco descenso de temperaturas en el centro del país.

Lea aquí la información actualizada: Lluvias intensas e inundaciones en California y el suroeste, con un brusco descenso de temperaturas en el centro del país.