Francia impone un tercer toque de queda en París en un intento de contener la violencia atribuida a la extrema izquierda, mientras se prepara para las nuevas protestas de este sábado

Las autoridades francesas decretaron este miércoles un toque de queda en algunos barrios de París por tercera noche consecutiva, mientras el país se prepara para una nueva jornada de manifestaciones el próximo sábado, que el Gobierno teme que pueda derivar en nuevos disturbios atribuidos a la extrema izquierda.

El toque de queda: zonas y horarios

Tras los graves disturbios del fin de semana pasado, la Prefectura de Policía de París adoptó medidas restrictivas de circulación y reunión en varios puntos de la capital.

De acuerdo con los decretos firmados por el prefecto de policía y las instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministro del Interior, Laurent Núñez, se estableció un toque de queda nocturno que prohíbe la presencia y circulación de personas mayores y menores en la plaza de la República y un perímetro delimitado del sector comercial de Les Halles. La medida rige de 11:00 pm a 6:00 am (hora local). Residentes, trabajadores y comerciantes que acrediten su necesidad de acceso quedan exentos.

Paralelamente, la Prefectura prohibió los concentraciones, marchas y manifestaciones no declarados desde las 8:00 pm hasta las 6:00 am del día siguiente en sectores estratégicos más amplios, entre ellos los Campos Elíseos, los alrededores de lugares institucionales sensibles y varias estaciones de tren.

Nuevas protestas el sábado: el Gobierno se prepara

Francia se prepara para una nueva jornada de manifestaciones el próximo sábado, convocada por el movimiento de los chalecos amarillos y los estudiantes de instituto, con el temor del Gobierno a que se repitan los disturbios violentos del fin de semana.

Sébastien Lecornu anunció un despliegue policial "masivo" para evitar nuevos desórdenes, reconociendo que el dispositivo del fin de semana pasado había sido "demasiado estático y no lo suficientemente móvil".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que el próximo dispositivo policial contará con más efectivos y anunció una revisión de los recursos y procedimientos para responder a los disturbios.