Copa Libertadores: el Palmeiras accede a la final tras vencer al Fluminense en los penaltis

El Palmeiras consiguió avanzar a la final de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse en la tanda de penaltis al Fluminense (5-3). Los 90 minutos terminaron con victoria por 0-1 para el equipo visitante. Ambos equipos tuvieron que jugársela en la lotería final después de que la eliminatoria acabase con un resultado global de 2-2.

De este modo, el Palmeiras volverá a tener un nuevo intento para hacerse con su cuarto título. La temporada pasada cayó en la final frente al Flamengo.

Será la octava final que el Palmeiras dispute en su historia, conquistando el título en tres ocasiones (1999, 2020 y 2021). Perdió en las ediciones de 1961, 1968, 2000 y 2025.

El único gol del partido lo anotó el futbolista del Fluminense Hércules.

En la final —que se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay)—, el Palmeiras se medirá al actual campeón, el Flamengo, o al Club Estudiantes de La Plata.