Bukele lanza una operación militar en Haití para rescatar a cuatro salvadoreños secuestrados por pandillas: “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles una operación militar en Haití para rescatar a cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada salvadoreña que están en manos de pandillas desde el fin de semana. El mandatario advirtió que la ofensiva será mayor si no son liberados con vida.

El anuncio llegó a través de un mensaje en X, acompañado de un video, dirigido directamente a los cabecillas de las pandillas haitianas.

“Para los jefes de pandillas y miembros de pandillas que mantienen a cuatro compatriotas nuestros como rehenes en Haití: señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional. Nuestra misión solo cuenta con pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra”, escribió Bukele.

“Sin embargo, fueron secuestrados de manera cobarde mientras regresaban después de haber comprado comida en un mercado en la zona. Por eso, hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño. Pero quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”.

Y cerró: “Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro. La decisión está en sus manos”.

El secuestro ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Según informó la Fuerza Armada salvadoreña, los cuatro hombres regresaban al campamento cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado con explosivos e incendiado. Lograron salir con vida del vehículo en llamas, pero desde entonces no se conoce su paradero. Los helicópteros enviados a la zona también recibieron disparos.

De acuerdo con la agencia AP, se trata del primer gran ataque contra la fuerza internacional desde que comenzó a operar contra las pandillas en Haití. Esa misión, respaldada por la ONU, reúne a más de 2.000 efectivos de países como El Salvador, Chad, Jamaica y Guatemala. Nadie se atribuyó el ataque, y tampoco está claro si las autoridades han confirmado que los cuatro siguen con vida.

La zona está bajo el dominio de grupos como Chèn Méchan, Kraze Barye y 400 Mawozo, cuyos líderes, Vitelhomme Innocent y Lanmo Sanjou, están sancionados por la ONU y por Estados Unidos. Las pandillas controlan cerca del 70% de la capital haitiana.

El Gobierno de Haití calificó la liberación de los salvadoreños como una “prioridad absoluta” y aseguró que está movilizando todos los recursos necesarios. Estados Unidos, por su parte, prometió apoyar el regreso de los cuatro militares.