Trump anuncia que el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard fue liberado

Stephen Hubbard, un estadounidense que fue capturado por las fuerzas rusas hace años en Ucrania, ha sido liberado y "ya está de camino a casa", dijo el miércoles el presidente Donald Trump.

Según informaron agencias de noticias rusas, Putin había dicho que Hubbard se encontraba en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, y añadieron que Witkoff, que se reunía con el presidente ruso en la ciudad, le había agradecido a Vladimir Putin su liberación.

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, llegó a San Petersburgo este miércoles para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, después de mantener conversaciones que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "positivas" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El viaje de Witkoff forma parte de los esfuerzos de Washington para superar las tensiones entre Trump y Zelenski por la guerra con Rusia. Tras reunirse con el enviado estadounidense en Oslo, el mandatario ucraniano agradeció el martes a Washington la reanudación del intercambio de información de inteligencia sobre los ataques rusos.