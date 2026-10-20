Retiran del mercado casi 1,6 millones de libras de salchichas, tocineta y otras carnes de una conocida marca por todo el país

Casi 1,6 millones de libras de productos cárnicos y avícolas listos para el consumo, entre ellos salchichas, bacon, brisket y jamón, están siendo retirados del mercado en todo el país por posibles problemas de temperatura durante su almacenamiento.

Según informó Fox Business, la empresa Kayem Foods Inc. anunció una retirada voluntaria de aproximadamente 1.584.361 libras de productos después de que las autoridades federales detectaran posibles desviaciones de temperatura en las instalaciones donde se almacenaban los alimentos.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura, asignó a la retirada su clasificación de mayor gravedad. Esta categoría indica que existe una «probabilidad razonable» de que el consumo de los productos afectados provoque «consecuencias adversas graves para la salud o la muerte».

Los productos fueron distribuidos a establecimientos minoristas y de servicios de alimentación en todo el país, así como a Hong Kong. Los artículos afectados se elaboraron aproximadamente entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026.

Los envases llevan alguno de los siguientes números de establecimiento dentro del sello de inspección del USDA: "EST. M/P 7839", "EST. P 20935A" y "EST. M 9520".

Los productos afectados La lista de artículos incluidos en la retirada abarca diferentes marcas y variedades de carnes y productos avícolas listos para el consumo. Entre ellos figuran:



Kayem Beef & Pork Hot Dogs, salchichas de carne de vacuno y cerdo.Kayem Double Smoked Thick Cut Bacon, bacon ahumado dos veces y de corte grueso.Kayem Slow Smoked Beef Brisket, brisket de vacuno ahumado lentamente.Genoa Hot Ham.Al Fresco Roasted Pepper & Asiago Chicken Sausage, salchichas de pollo con pimiento asado y queso asiago.Triple M Boneless Ham Steaks, filetes de jamón sin hueso.

Un fallo en el sistema de refrigeración

El problema salió a la luz después de que la compañía recibiera el 1 de octubre una queja de un cliente minorista por la temperatura elevada de los productos en el momento de la entrega.

Tras investigar el incidente, la empresa determinó que varios productos cárnicos y avícolas listos para el consumo habían permanecido almacenados en una cámara frigorífica de un almacén donde se produjeron desviaciones de temperatura.

Kayem atribuyó el problema a un fallo del sistema de refrigeración de una de sus instalaciones. La compañía aseguró que había corregido la incidencia y que llevaba a cabo la retirada como medida de precaución.