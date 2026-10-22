Doncic lidera la primera victoria de la era post-LeBron de los Lakers; amargo debut de Antetokounmpo con los Heat

Los Los Angeles Lakers se estrenaron con victoria en su primer encuentro de la nueva temporada de la NBA. La franquicia púrpura y dorada pasó por encima de los Golden State Warriors (127-105) en el Crypto.com Arena, en uno de los dos duelos californianos que se disputaron en esta primera jornada.

La estrella de los Lakers, Luka Doncic, brilló, siendo el máximo anotador del encuentro con 28 puntos. Austin Reaves (23 puntos) y Walker Kessler (26 puntos) también figuraron entre los hombres más destacados frente a los Warriors.

Del lado visitante, su mejor jugador, Stephen Curry, anotó 23 puntos.

Los Lakers debutaron en la temporada 2026-2027 de la mejor manera posible, con un triunfo en el primer partido oficial que disputan sin LeBron James, quien abandonó la disciplina angelina para embarcarse en el navío de los Philadelphia 76ers.

Los Heat se estrellan en el estreno de Antetokounmpo

Los Miami Heat perdieron la oportunidad de comenzar la temporada con buen pie y cayeron estrepitósamente frente a los Minnesota Timberwolves (106-131) en el Kaseya Center de Florida.

La afición de los Heat vio el estreno de su nueva estrella: Giannis Antetokounmpo. El griego, recién llegado desde los Milwaukee Bucks, tuvo una actuación notable, escrbiendo 35 puntos en su casillero. Klay Thompson y Bam Adebayo tuvieron una noche discreta.

Los Timberwolves edificaron su victoria con una excelente práctica ofensiva. Su estrella, Anthony Edwards, firmó un espectacular doble-doble (45 puntos y 10 rebotes) con el que frustró a los Heat. LaMelo Ball, nueva incorporación de Minnesota, tuvo un significativo debut (21 puntos).

El resto de la jornada dejó las palizas de los Portland Trail Blazers a los Phoenix Suns (124-83) y de los Toronto Raptors a los Chicago Bulls (135-92). Dos franquicias destinadas a dar la sopresa en esta nueva temporada.

Los Los Angeles Clippers se deshicieron de los Sacramento Kings (121-96) en el otro duelo californiano, mientras que los Houston Rockets se impusieron a sus vecinos del norte, los Dallas Mavericks (128-110), con 30 puntos de Kevin Durant.