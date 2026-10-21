María Corina Machado llama a una movilización masiva y familiar para conmemorar las primarias y exigir garantías democráticas

María Corina Machado, lanzó este lunes una convocatoria para una nueva jornada nacional e internacional de movilización ciudadana este jueves 22 de octubre.

La cita coincide con el tercer aniversario de la elección primaria opositora, un proceso histórico que redefinió el liderazgo democrático en el país y sentó las bases para el triunfo comicial atribuido por las actas de la oposición a Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio de 2024.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la dirigente política llamó a rechazar la narrativa del desánimo que busca normalizar la permanencia del régimen en el poder, apelando a la dignidad de la ciudadanía dentro y fuera del territorio nacional.

"Los venezolanos sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que hemos perdido, lo que hemos aprendido, pero sobre todo lo que estamos decididos a hacer para llegar hasta el final, para tener una Venezuela libre a la que puedan regresar nuestros hijos y vivir con dignidad", enfatizó Machado.

La transformación de la resignación en fuerza de resistencia civil

Machado hizo un recuento de los obstáculos institucionales y políticos superados por la sociedad civil en los últimos años, recordando cómo el escepticismo inicial fue desmantelado por la organización ciudadana durante los pasados eventos electorales.

"Miren dónde estamos. Pero piensa todas las veces que nos dijeron: ‘Esto es lo que hay, cálatela’. ¿Hubiéramos podido hacer las primarias. Habríamos logrado la victoria del 28 de julio. Maduro estaría enfrentando la justicia. Estaríamos nuevamente hoy en las calles?", reflexionó la dirigente.

"Por eso, cuando te digan: ‘Esto es lo que hay’, sí, esto es lo que hay: un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre a 3 años de la primaria", aseveró.

Convocatoria familiar y exigencias en el escenario internacional

La jornada prevista para este jueves busca movilizar a núcleos familiares completos tanto en las principales ciudades venezolanas como en los núcleos urbanos del exterior que albergan a la diáspora. Machado instó a los asistentes a acudir con la bandera nacional en alto para enviar un mensaje directo a los organismos internacionales sobre la vigencia del movimiento cívico.

"Y lo hacemos con orgullo y convicción por lo que hemos hecho, pero convencidos de lo que vamos a hacer. Ve con tus hijos, lleva tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende de cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea. Esto es lo que hay", concluyó.

La convocatoria se desarrolla en un contexto de renovada expectativa política, en el que las fuerzas democráticas mantienen la exigencia de un cronograma electoral transparente y comicios presidenciales para 2027.

Dirigentes de Vente Venezuela precisaron este lunes 19 de octubre que la protesta también servirá para exigir las garantías necesarias para el retorno de Machado al país, luego de que su equipo denunciara bloqueos del régimen que le han impedido regresar a suelo nacional.