Las encuestas falsas de Wedgewood: una advertencia para los republicanos antes de las elecciones

La admisión de Wedgewood Polls de que casi todas sus encuestas eran inventadas no es solo un escándalo de transparencia. Es una prueba de lo vulnerable que es el ecosistema informativo electoral a operadores sin escrúpulos que fabrican datos, los introducen en agregadores respetados y esperan a que medios y campañas los repitan. Los sondeos de la firma llegaron a The New York Times (NYT), FiftyPlusOne, VoteHub y Decision Desk HQ, y fueron citados en medios como MS NOW.

Una firma sin controles

Wedgewood Polls se presentó como una empresa de sondeos legítima y llegó a publicar decenas de encuestas durante el ciclo de 2026. El 20 de octubre reconoció en X que solo una de ellas, realizada en Nebraska, era real; el resto eran "datos sintéticos" creados para parecer resultados auténticos.

La firma sostuvo que todo formaba parte de un "proyecto experimental" para demostrar las debilidades del sector. Pero la explicación llegó solo después de que FiftyPlusOne detectara irregularidades en sus datos y les pidiera comentarios antes de publicar una investigación.

"Wedgewood operó como si fuera una empresa de sondeos legítima: recaudó dinero de donantes para realizar encuestas financiadas por crowdfunding y compartió con FiftyPlusOne, el 15 de octubre de 2026, los datos brutos de sus encuestas (que ahora se ha confirmado que eran fraudulentos)", afirmó el comunicado del sitio de análisis electoral y agregación de encuestas dirigido por G. Elliott Morris.

Morris afirmó en X: "Estábamos investigando a Wedgewood por falsificar sus datos y les enviamos un correo electrónico esta mañana pidiéndoles comentarios, antes de publicar los hallazgos mañana. Están intentando encubrir su fraude con la excusa de que 'estábamos haciendo un experimento social'".

Por su parte, el analista de datos y especialista en encuestas Cooper Burton declaró en redes que "esto no es más que un intento de salvar las apariencias después de que se dieran cuenta de que los habíamos descubierto".

Agregadores que fallaron

Lo más preocupante no es solo que inventaran datos, sino la facilidad con la que fueron incorporados a los agregadores más influyentes.

Según el propio comunicado de Wedgewood, sus sondeos fueron incluidos en The New York Times, FiftyPlusOne y VoteHub, y tratados como fuente legítima. Según el portal Drop Site News, el NYT confirmó que incorporó al menos 15 encuestas de la firma, publicadas entre junio y octubre, sobre carreras estatales y congresionales en estados como Michigan, Georgia, Mississippi, Maine y Kansas. El diario afirmó haberles preguntado por su personal, metodología, ponderación y financiación antes de incluirlas.

Decision Desk HQ anunció en X que había retirado 17 sondeos de Wedgewood de sus promedios y modelos de predicción tras la admisión de la firma. También fueron incluidos en el sitio de Nate Silver y en StateNavigate.

FiftyPlusOne explicó que inicialmente los aceptaron porque uno de los responsables tenía experiencia previa en el sector y la metodología parecía razonable, un criterio habitual con firmas nuevas. Solo más tarde, al analizar los datos brutos, detectaron irregularidades que llevaron a la investigación.

El caso muestra que incluso agregadores con procesos de verificación pueden incorporar sondeos de firmas recientes si presentan una apariencia profesional y algún historial mínimo, lo que facilita que datos fabricados influyan en promedios y cobertura mediática antes de ser descubiertos.

Median Strategies también publicó datos inventados

Según reveló el Los Angeles Times, en agosto de 2026 una firma llamada Median Strategies publicó varias encuestas inventadas. Una de ellas, sobre la alcaldía de Los Ángeles, situaba a la alcaldesa demócrata Karen Bass con una ventaja de casi 12 puntos porcentuales sobre la concejala demócrata Nithya Raman de cara a la segunda vuelta municipal del 3 de noviembre. El sondeo afirmaba basarse en 560 votantes de Los Ángeles encuestados entre el 30 de julio y el 5 de agosto, con un margen de error del 4,1 %.

Otra de las encuestas inventadas correspondía a la primaria demócrata a gobernador de Wisconsin. En ella, la demócrata Francesca Hong aparecía con una ventaja de más de 20 puntos porcentuales. La firma también publicó sondeos sobre otras contiendas, entre ellas la de Nevada.

Días después, tras ser cuestionada de forma reiterada por el Los Angeles Times, Median Strategies retiró los datos y los calificó de "experimento social a corto plazo".

Posteriormente, The Guardian identificó al responsable como Rahil Prakash, un estudiante de 21 años, quien reconoció haber creado la web con inteligencia artificial y admitió que su objetivo era comprobar si las encuestas falsas podían penetrar el ecosistema mediático.