El Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la CPI en medio de las tensiones con EEUU e Israel

El Parlamento Europeo ha concedido su premio Sájarov a la Corte Penal Internacional (CPI), una institución que Washington considera politizada y que emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Para muchos conservadores estadounidenses y proisraelíes, el galardón confirma que la CPI se ha convertido menos en un tribunal de justicia que en un instrumento de presión política contra aliados de Estados Unidos.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, anunció este jueves en Estrasburgo que el premio de 2026 recae en la CPI y sus funcionarios, una decisión que llega semanas después de que la Administración Trump anunciara nuevas sanciones contra el tribunal de La Haya. Metsola defendió la concesión como un respaldo al multilateralismo y a la justicia internacional.

La CPI agradeció el premio "en un momento en que la corte y sus integrantes enfrentan desafíos sin precedentes". Su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, sostuvo que el galardón reafirma la importancia de las instituciones judiciales independientes.

Una corte bajo presión estadounidense

La Administración Trump anunció el 9 de octubre sanciones contra la CPI dirigidas a dificultar su funcionamiento operativo, incluido su acceso a servicios financieros, tecnológicos y al dólar estadounidense. Las medidas se suman a sanciones previas contra jueces y fiscales del tribunal.

Washington sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre EEUU e Israel, ninguno de los cuales es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó el tribunal. La Administración también exige la retirada de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, emitidas en 2024 por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha prometido desmantelar la CPI "ladrillo por ladrillo". No se trata de atacar la justicia internacional en abstracto, sino de impedir que un organismo no elegido y sin rendición de cuentas democrática persiga a líderes de democracias aliadas mientras deja en gran medida impunes a regímenes autoritarios y grupos terroristas.

El problema de fondo: doble rasero

La orden contra Netanyahu llega después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que la organización terrorista palestina asesinó a unos 1.200 israelíes y secuestró a más de 240 personas. Para los partidarios de Israel, la CPI invierte la lógica moral del conflicto al poner en el mismo plano a un Estado democrático que se defiende de una organización terrorista que usa a civiles como escudos humanos, y a los propios dirigentes de esa organización.

La CPI sostiene que investiga los crímenes más graves y que actúa como tribunal de última instancia cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Pero sus críticos señalan que la corte ha dedicado una atención desproporcionada a Israel, mientras que su capacidad para procesar a actores como el régimen iraní, Rusia, China o Hamás sigue siendo limitada o inexistente.

El premio Sájarov, creado en 1988 en honor al disidente soviético Andréi Sájarov, estaba concebido para reconocer la lucha por los derechos humanos y la democracia. Para sus críticos, que el Parlamento Europeo conceda el premio Sájarov a una corte a la que Washington acusa de politización supone un respaldo institucional a la CPI y un gesto de oposición a la política de Trump.