Milei califica al socialista Pedro Sánchez de "dictador" y llama a los españoles a "sacar a los socialistas a patadas"

El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador", durante una visita a Madrid poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el argentino, de 55 años, calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".

El presidente argentino se arremetió igualmente contra los partidos de izquierda en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.