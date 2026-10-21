Milei califica al socialista Pedro Sánchez de "dictador" y llama a los españoles a "sacar a los socialistas a patadas"
Sobre la inmigración, el presidente argentino acusó al Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una invasión migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio.
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador", durante una visita a Madrid poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.
"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.
Durante su discurso, el argentino, de 55 años, calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".
El presidente argentino se arremetió igualmente contra los partidos de izquierda en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.
Milei se reunirá con Santiago Abascal y con Isabel Díaz Ayuso
"El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", demostró.
Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido Vox, y con la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó.
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