El Departamento de Estado ordena la salida de diplomáticos de Arabia Saudita y ajusta su personal en el resto del Golfo por los ataques hutíes

Estados Unidos reducirá su presencia diplomática en Arabia Saudita en medio de tensiones, ataques y posible escalada con los hutíes.

El Departamento de Estado ordenó este miércoles la salida de los empleados no esenciales de su embajada en Riad y de sus consulados en el país, junto con sus familias, ante el aumento de los ataques de los hutíes de Yemen contra territorio saudí.

La decisión quedó plasmada en una nueva alerta de viaje, en la que el departamento advirtió sobre el riesgo de que el conflicto se extienda.

“Los hutíes, apoyados por Irán, han emprendido hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han causado víctimas civiles y graves trastornos en los viajes. Las hostilidades pueden escalar rápidamente más allá de esa zona inmediata”, se lee en el texto. Un portavoz del departamento agregó que la seguridad del personal y de sus familias es la máxima prioridad mientras regresan a Estados Unidos.

La orden formal se limita a Arabia Saudita, pero, según reportes de agencias internacionales, la región no queda al margen.

Según la agencia AP, el Departamento de Estado indicó que sus embajadas en otros países del Golfo tendrán cambios temporales de personal, aunque ya operaban con equipos reducidos. La AFP, citando una una fuente diplomática, informó que Washington también ordenó la salida de las familias de los empleados de sus embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Baréin. Más temprano, Reuters había adelantado que se preparaba una medida similar para varias sedes del Golfo.

El portavoz Tommy Pigott negó esos reportes, calificándolos de “Inexactos”.

El presidente Donald Trump, consultado al respecto, dijo no estar al tanto.

“No sé si es así. Usted me está diciendo algo... yo no lo sabría”, atizó.

La situación en Arabia Saudita se agravó desde que se reanudaron los combates con los hutíes a mediados de julio. El grupo terrorista respaldado por Irán, que mantiene una guerra contra el Gobierno yemení respaldado por Riad, ha golpeado instalaciones críticas dentro del reino. El Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en la capital, estuvo cerrado desde el 10 de octubre tras uno de esos ataques, y apenas este miércoles retomó algunos vuelos de aerolíneas saudíes.

Compañías como Lufthansa y Air France suspendieron sus rutas a Riad hasta mediados de noviembre.

El mismo día de la orden, el Ministerio de Energía saudí informó que las defensas aéreas derribaron un dron dirigido contra el campo petrolero de Shaybah, operado por Aramco, pero los restos mataron a dos personas e hirieron a otras dos. La coalición liderada por Arabia Saudita aseguró además que interceptó cinco drones lanzados durante la madrugada hacia Medina y la Región Oriental.

La embajada en Riad ya venía golpeada, sufriendo daños graves al inicio de la guerra con Irán y funcionó durante meses con un personal mínimo, hasta que algunos diplomáticos comenzaron a regresar en los últimos meses. Sus empleados necesitan ahora una autorización especial para usar cualquier aeropuerto del país.