México conmemora su Independencia con el tradicional Grito en el Zócalo

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

México conmemora este 16 de septiembre el inicio de su Independencia, un movimiento que comenzó en 1810 con el llamado del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, entonces perteneciente a la intendencia de Guanajuato.

Cada año, los mexicanos celebran esta fecha con las fiestas patrias, cuyo acto central tiene lugar la noche del 15 de septiembre, cuando el presidente en turno realiza el tradicional Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.

Este año, la ceremonia fue encabezada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió la bandera de México y pronunció las arengas conmemorativas ante la multitud congregada en el Zócalo de Ciudad de México.

El origen del Grito de Dolores

La campana que Miguel Hidalgo hizo repicar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para llamar al pueblo a levantarse en armas contra el Gobierno español fue preservada, tras el fin de la guerra de Independencia, por los Gobiernos liberales como uno de los principales símbolos del inicio de la lucha independentista.

Actualmente, la campana de Dolores se encuentra restaurada y expuesta en un nicho situado sobre el balcón central de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Cada noche del 15 de septiembre, el presidente de la República tiene la responsabilidad de hacerla sonar ante la multitud reunida en el Zócalo, en recuerdo del llamado con el que Hidalgo inició la lucha por la Independencia.

Sheinbaum encabeza el Grito de Independencia

La noche del 15 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.

La presidenta recibió la bandera de México y pronunció arengas en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava.

También hizo referencia a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a los migrantes y a la dignidad del pueblo mexicano. La ceremonia concluyó con el tradicional «¡Viva México!».