El 'tsunami' de Oriente Medio amenaza con arrasar la economía: nuevo récord histórico del precio del diésel, los bonos del Tesoro se disparan a niveles de 2007 y las bolsas se hunden

Publicado por Israel Duro 15 de septiembre, 2026

La reescalada en Oriente Medio ha provocado un tsunami cuyos efectos están provocando un serio daño a la economía mundial. A los bloqueos del estrecho de Ormuz y de los puertos iraníes se han sumado los ataques de los hutíes a instalaciones energéticas clave de Arabia Saudita y la toma de control, por parte de los terroristas vinculados con Irán del acceso naval al mar Rojo.

El resultado es la subida sin techo del precio del oro negro, el establecimiento de un nuevo récord del coste del galón de diésel, que los bonos del Tesoro se hayan disparado a niveles de 2007 y las bolsas mundiales tiemblen.

Un escenario que es puro combustible para el aumento de la inflación. Eso hace que todos los ojos estén puestos en la reunión de la Reserva Federal del próximo miércoles que podría reabrir la senda a subidas de tipo pese a la oposición de Donald Trump.

Los precios del petróleo se consolidan por encima de los 100 dólares

El precio del petróleo no parece tener techo y amenaza con volver a los máximos históricos. En estos momentos, el barril de Brent se acerca a los 110 dólares, tras alcanzar los 107,9 dólares tras las primeras horas de las bolsas europeas. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, se consolida por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares y costaba 103,6 dólares por barril.

El galón de diésel, que ya cruzó la barrera de los 6 dólares la pasada semana, continúa con su particular rally, alcanzando los 6,27 dólares el martes. Un nuevo récord histórico en el que también tienen que ver los reiterados ataques ucranianos contra refinerías rusas, como destacó Donald Trump.

El renidmiento de los bonos del Tesoro a 10 años llega al 5,02%

Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó el 5,02%, su nivel más alto desde 2007, justo antes de la crisis financiera mundial. Tras tocar la barrera del 5% durante el lunes, una subida de 6 puntos durante el martes terminó de cruzar la línea.

El movimiento se extiende al resto de la curva nacional. La rentabilidad del bono a 30 años se incrementó en más de 5 puntos básicos, llegando al 5,384%. Por su parte, el rendimiento del bono a dos años, más sensible a las expectativas sobre política monetaria, avanzó en torno a 4 puntos básicos, hasta el 4,68%.

Todos los ojos en la reunión de la Reserva Federal del miércoles

Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo la semana pasada, la atención se centra ahora en la Reserva Federal, y los operadores valoran en más del 90% la probabilidad de que esta también suba los tipos, informa AFP.

La tensión está afectando también a los mercados, donde el rojo es el color más presente en estos días. Los mercados asiáticos prolongaron su retroceso tras la ola de ventas en los tres principales índices de Wall Street del lunes.

Las bolsas mundiales se tiñen de rojo

Seúl, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Taipéi, Bombay, Bangkok y Manila registraron caídas, mientras que Tokio cerró con un ligero descenso. En su apertura, Londres, París y Fráncfort continuaron con la ola de ventas.