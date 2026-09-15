¿Justicia woke? Detienen en Bogotá al director de "Colombia: fábrica de niños trans" tras negarse a callar su denuncia sobre la mutilación de menores

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de septiembre, 2026

El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a raíz de una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali. Adrián es el director de "Colombia: fábrica de niños trans", un documental viral que aborda los tratamientos hormonales y quirúrgicos en las operaciones de cambio de sexo aplicados a menores en el país, y que generó una fuerte controversia sociopolítica y judicial desde su publicación.

Si bien la Policía Nacional de Colombia aclaró que el procedimiento no corresponde a una investigación penal, sino al cumplimiento de una sanción judicial, su detención ya está generando mucha controversia en el país sudamericano y en toda la región.

El origen del caso está en una tutela presentada por el médico Mario Angulo, mencionado directamente por Adrián en su documental y en publicaciones posteriores. Según diversos informes de la prensa colombiana, el creador de contenido mexicano se negó reiteradamente a retirar el material de YouTube pese a la orden judicial, lo que derivó en el arresto por desacato.

Adrián, no obstante, sabía que corría ese riesgo.

Antes de abordar su vuelo hacia Bogotá, publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que confirmó que una notificación judicial ordenaba su arresto por 10 días, además del pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos colombianos. Pese a la situación, el director del documental decidió viajar, argumentando que no hizo nada malo y que la orden era un atentado contra la libertad de expresión.

"No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados", dijo en ese momento, y agregó que sus abogados en México y Colombia trabajarían en su defensa.

Ya detenido, insistió en su postura desde el operativo policial.

"Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo, porque yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron de haber sido sometidos", denunció.

Peticiones de liberación y el mensaje del presidente

El caso rápidamente escaló al debate político. El escritor argentino y activista conservador Agustín Laje difundió el arresto en ‘X’ calificando la detención como una consecuencia directa de que Adrián se negara a "silenciar" las denuncias de su documental.

“La Justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto después de que se negara a silenciar las denuncias de su documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, que expuso lo que ocurría con menores en clínicas colombianas. Samuel vino a Colombia a defender a los niños. Hoy está preso. Esto es gravísimo”, dijo Laje.

Posteriormente, el caso llegó al propio presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, quien se pronunció también en ‘X’, aunque sin entrar en la disputa sobre quién ordenó el arresto.

Aprovechó el episodio para hacerle un pedido directo al Congreso: “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional. Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”.

Y añadió: “La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños. No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales. La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados”.

El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional.



Hago un llamado al… pic.twitter.com/vWGIG70YHq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026

El debate que atraviesa Colombia empieza a mostrar patrones similares al que ocurre en Estados Unidos desde hace años, donde la disputa legal sobre estos tratamientos trans en menores también está en pleno desarrollo. Recientemente, 21 estados liderados por gobernadores demócratas demandaron a la Administración Trump para bloquear una norma que le cortaría el financiamiento federal, a través de Medicaid, a este tipo de procedimientos en adolescentes.

La Casa Blanca ha defendido en reiteradas ocasiones la medida citando un informe del Departamento de Salud que concluyó que los riesgos de estos tratamientos superan sus beneficios médicos, y recomendó priorizar la psicoterapia. El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, respaldó la norma con un argumento similar al reclamo de Adrián en Colombia: "Los niños merecen nuestra protección, no intervenciones experimentales que representan riesgos serios y no ofrecen beneficios comprobados".

La mayoría de los estados republicanos en EEUU ya prohíben estos procedimientos en menores, una postura que coincide con la de varios países europeos que restringieron o frenaron directamente este tipo de intervenciones tras revisar la evidencia científica disponible.