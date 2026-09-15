Nuevo informe revela el impacto de la guerra: Oriente Medio ha costado $184 millones a EEUU hasta ahora

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de septiembre, 2026

El organismo supervisor del Pentágono reveló este lunes en un informe de 44 páginas que los ataques perpetrados por el régimen iraní causaron daños estimados en $184 millones a instalaciones diplomáticas estadounidenses en cuatro países del Golfo. El documento detalló que Irak concentró la abrumadora mayoría de las pérdidas reportadas, con daños estimados en más de $157 millones, seguido por Kuwait, el cual le siguió con más de $14 millones. Por su parte, el informe señala que las instalaciones en Arabia Saudita sufrieron aproximadamente $11,5 millones en daños, mientras que la sede diplomática estadounidense en Emiratos Árabes Unidos reportó pérdidas de unos $125.000.

Las pérdidas diplomáticas reveladas recientemente se suman al costo financiero general de la guerra, con el Departamento de Guerra estimando que el conflicto armado contra Irán le ha venido costando a la Administración del presidente Donald Trump $33.400 millones entre el 28 de febrero y el 29 de junio, aunque esa cifra no incluía los gastos relacionados con la reparación de la infraestructura dañada. El informe es el primero elaborado por el organismo de supervisión desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Teherán.

Los hallazgos del organismo de supervisión del Pentágono también revelaron una escala de daños a los activos militares estadounidenses mayor de la que algunos funcionarios de la Administración republicana han reconocido a lo largo de estos últimos siete meses desde que comenzó la guerra, detallando que tanto drones de ataque unidireccionales como misiles iraníes han tenido como objetivo bases estadounidenses, aeronaves y otros equipos militares en toda el área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos.

De igual forma, el informe del organismo de supervisión del Pentágono indicó que los ataques iraníes han provocado pérdidas considerables de equipos militares estadounidenses, con más de 50 aeronaves estadounidenses resultando severamente dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra, incluidos cuatro F-15E, siete aviones cisterna KC-135, cuatro helicópteros AH-6 y al menos 30 drones MQ-9 Reaper.

La publicación del informe tiene lugar tan solo un día después de que Trump sugiriera en declaraciones a los periodistas en Irlanda que su Administración podría permanecer en Irán y tomar el control de su petróleo, tal como, según aseguró, ocurrió en Venezuela. El mandatario republicano afirmó que espera que el conflicto con Irán continúe hasta después de las elecciones de medio mandato, y resaltó que Teherán está ansioso por alcanzar un acuerdo con Washington y que ha intentado ponerse en contacto repetidamente. “Finalmente saldremos, a menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, afirmó Trump.