Un alquiler de millonarios y tres investigaciones: cómo la vida lujosa del hijo de Lula en España sacude la campaña presidencial brasileña

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2026

Fábio Luís Lula da Silva, conocido como 'Lulinha' e hijo mayor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene en Madrid un nivel de vida reservado para una pequeña fracción de los trabajadores españoles, según una investigación publicada por el medio brasileño Poder360.

Lulinha reside junto con su esposa y sus dos hijos en un apartamento de aproximadamente 250 metros cuadrados en El Jardín de La Moraleja, un complejo de lujo situado en una de las zonas más exclusivas del área metropolitana madrileña.

El inmueble dispone de tres habitaciones y el complejo cuenta con piscinas, sauna, gimnasio, salón de eventos, espacios de trabajo compartido, jardines y acceso controlado. El alquiler de propiedades similares ronda los 5.000 euros mensuales (aproximadamente 5.828 dólares).

Al sumar los gastos de comunidad, mantenimiento, impuestos y servicios básicos, Poder360 calculó —con la ayuda de profesionales del sector inmobiliario español— que el coste total de la vivienda ascendería a unos 5.800 euros mensuales (aproximadamente 6.760 dólares).

Un nivel de ingresos reservado para menos del 1%

Para acceder a un alquiler de esas características, Lulinha tendría que acreditar ingresos cercanos a los 17.400 euros mensuales (20.281 dólares) o 208.800 euros anuales (243.373 dólares), si se aplicara la regla habitual del mercado español que exige que el arrendatario gane al menos tres veces el precio del alquiler.

No se trata de una obligación legal, sino de una práctica extendida entre los propietarios. Una encuesta de la inmobiliaria Donpiso, difundida por Idealista, señaló que alrededor del 70% de los arrendadores consultados aplica este requisito.

La cifra contrasta con la realidad salarial española. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística citados por el medio, el salario bruto mediano se sitúa alrededor de los 24.500 euros anuales (28.557 dólares). Para entrar en el 10% de los trabajadores mejor remunerados se necesitan unos 52.000 euros (60.610 dólares) , mientras que superar los 97.500 euros (113.644 dólares) permite ingresar en el 1% con mayores salarios.

Solo el 0,8% de los asalariados españoles percibe más de 100.000 euros (116.558 dólares) al año. La renta que presuntamente debería acreditar el hijo del mandatario brasileño para sostener su vivienda sería más del doble.

La incógnita sobre el origen del dinero

El reportaje sostiene que hasta ahora no ha sido posible identificar en España una fuente de ingresos compatible con esos gastos.

Lulinha constituyó en enero de 2026 la empresa Synapta, dedicada formalmente al sector informático y registrada fiscalmente en un espacio de trabajo compartido en Madrid. Sin embargo, su defensa aseguró que la sociedad está considerada 'inactiva' ante la Agencia Tributaria española.

Poder360 afirmó que intentó conocer cómo financia el hijo del presidente su residencia y cuáles son sus actividades profesionales. El medio incluso envió una carta al complejo residencial, pero el portero, supuestamente siguiendo instrucciones de Lulinha, rechazó recibirla y negó que viviera allí.

Hasta la publicación de la investigación, el empresario no había explicado públicamente el origen de los recursos utilizados para mantener su vida en España.

Tres investigaciones por presunto tráfico de influencias

La controversia surge mientras la Policía Federal examina la posible participación de Lulinha en tres expedientes relacionados con tráfico de influencias y contratos públicos. El hijo del mandatario no ha sido acusado formalmente ni es procesado en ninguno de ellos.

Según Poder360, las investigaciones comprenden:

Una posible intervención ante el Ministerio de Salud para favorecer negocios relacionados con productos medicinales derivados del cannabis . En este expediente aparecen la lobista Roberta Luchsinger y Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el 'Careca do INSS'.

. En este expediente aparecen la lobista Roberta Luchsinger y Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el 'Careca do INSS'. Los vínculos de Lulinha con Cléber Ribas de Oliveira, socio de la tecnológica 3Structure IT. Los investigadores sospechan que el empresario buscó contratos con Dataprev y otros organismos públicos y que habría financiado al menos un viaje del hijo del presidente.

y que habría financiado al menos un viaje del hijo del presidente. Una nueva pesquisa sobre una eventual actuación de Lulinha para facilitar contratos de 3Structure IT con el Gobierno federal. De acuerdo con los datos citados, la empresa mantiene contratos públicos por unos 81 millones de reales (aproximadamente 15,7 millones de dólares), de los cuales ya habría recibido más de 46 millones (8,9 millones de dólares).

La defensa rechaza las sospechas y sostiene que no existen pruebas sólidas contra su cliente. También acusa a sectores de la Policía Federal de realizar una “pesca probatoria” con la intención de influir en las elecciones presidenciales.

Lula, por su parte, aseguró que su hijo tendrá que responder si cometió alguna irregularidad y que no recibirá un trato diferenciado. El presidente también ha denunciado que las acusaciones contra Lulinha son utilizadas desde hace años para dañar su reputación política.