Cuatro muertos en un ataque de EEUU contra una narcolancha en el Caribe

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2026

Washington atribuyó el martes la muerte de "cuatro narcoterroristas" a un ataque de sus Fuerzas Armadas contra una embarcación en el Caribe. El Comando Sur (SOUTHCOM), en un comunicado difundido en X, afirmó que el objetivo operaba en rutas conocidas de tráfico de drogas y que "la inteligencia confirmada indicaba que el barco participaba de forma activa en el narcotráfico".

Junto al mensaje circularon imágenes en blanco y negro: una embarcación en movimiento y, después, una explosión. El material no identifica a las víctimas ni aclara si hubo intento de interceptación, disparos de advertencia o detención.

El golpe se enmarca en la operación que la Administración Trump lanzó en septiembre de 2025 bajo el nombre de Escudo Sur. El presidente ha descrito el operativo como una guerra contra los carteles latinoamericanos.

Según un recuento de la AFP, los ataques en el Pacífico oriental y el Caribe suman ya más de 200 muertos.