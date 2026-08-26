Pedro Ferriz de Con en Voz News: “El objetivo de la Administración Trump es el capo de los capos Andrés Manuel López Obrador”

Publicado por VozMedia Staff 25 de agosto, 2026

El periodista y analista político Pedro Ferriz de Con emitió unas duras declaraciones en el noticiero de Voz News este martes, donde analizó la actual situación que se vive en México con toda la división que actualmente se vive en el seno del partido de Gobierno, MORENA, ante la polémica del ya exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como a un capo y a quien señaló como el objetivo de la Administración del presidente Donald Trump.

“Pienso que hay mucho que hacer en el camino para llegar a López Obrador, pero pienso que si las elecciones en Estados Unidos serán en Noviembre, de este martes a dicha fecha tendrá que pasar algo definitivo con MORENA. Y estoy seguro que el objetivo de Estados Unidos es el capo de los capos, quien es Andrés Manuel López Obrador”, le dijo Ferriz de Con a la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor. En una entrevista previa en Voz News, el periodista y analista político había señalado que Washington tenía en la mira al expresidente mexicano en el marco de su lucha contra los cárteles de las drogas y la manera en que los “narcopolíticos mexicanos” juegan un rol fundamental en el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

Las palabras de Ferriz de Con tuvieron lugar en medio de todo el escándalo que rodea a Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusó de diferentes crímenes relacionados con el narcotráfico y que, a pesar de esto, decidió volver a la gobernación de Sinaloa. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum y otros miembros de MORENA manifestaron su rechazo frontal a esta decisión, ante lo que Rocha Moya pidió una licencia administrativa para dejar el cargo, con el Congreso de Sinaloa eligiendo a la exsecretaria de Educación Graciela Domínguez como la nueva gobernadora interina del estado.

Sobre la situación de Rocha Moya con los Estados Unidos y la división que su figura ha generado, el periodista y analista político dijo durante la entrevista de este martes: “Parece que al gobierno mexicano le causa una profunda urticaria cuando se habla de este tema. […] Estamos viendo una ruptura en la relación de Maximato que hay entre Palenque y el Palacio Nacional, es decir, entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ella está en un callejón sin salida porque por un lado tiene que obedecer a Palenque y por otro lado tiene que comparecer ante los juzgados que han presentado procesos de judicialización hacia gobernantes en diferentes estados de la república mexicana”.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.