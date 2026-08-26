Al menos 98 muertos y 403 turistas sin localizar tras las devastadoras inundaciones en Nepal y el Tíbet

Publicado por Diane HernándezCarlos Dominguez 26 de agosto, 2026

Al menos 98 personas murieron y cerca de 403 turistas permanecen sin localizar después de que una enorme inundación golpeara este miércoles la región fronteriza entre Nepal y China, según el balance actualizado de las autoridades.

La policía de Nepal cifró en 95 los muertos y en cerca de 28 los agentes desaparecidos, mientras los rescatistas avanzan entre agua y lodo. El Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que siguen sin localizar a unos 403 turistas, 341 de ellos extranjeros. La Oficina de Turismo de Nepal precisó que entre ese grupo hay estadounidenses, indios, malasios, británicos y un australiano, además de 62 viajeros nepalíes. El registro se elaboró con información de agencias de viajes y empresas turísticas, por lo que todavía está sujeto a verificación.

Viviendas arrasadas y comunidades incomunicadas

La inundación afectó especialmente al distrito nepalí de Rasuwa. Imágenes difundidas por la policía mostraron un río desbordado que arrastraba viviendas y cubría amplias zonas con agua, barro y escombros.

La Policía de Nepal confirmó la recuperación de al menos 19 cuerpos y señaló que varios de sus agentes también permanecían incomunicados. Las autoridades pidieron a quienes viven cerca de las riberas que abandonen inmediatamente las áreas de riesgo, reiteró la agencia AFP.

Entre los lugares afectados se encuentra Syabrubesi, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang. La emergencia también golpeó zonas utilizadas por viajeros que realizan la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar, en el Tíbet.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a 114 personas en Rasuwa, informó el Gobierno. El primer ministro Balendra Shah pidió unidad y paciencia: “El Estado está con ustedes con todos sus medios. El Gobierno asume toda la responsabilidad por su rescate, atención médica, alimentación y alojamiento.”

El desastre también alcanzó territorio chino

Del lado chino, el torrente de barro afectó el puerto fronterizo de Gyirong. La televisión estatal CCTV habló de “numerosas víctimas” y luego dio un balance preliminar de 3 muertos y 265 desaparecidos. No está claro si esas cifras se solapan con las de Nepal; CCTV indicó que los datos concretos aún se verifican.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó movilizar todos los recursos para localizar a los desaparecidos, atender a los heridos y reducir las pérdidas humanas, según CCTV y la agencia estatal Xinhua.

El ministro de Exteriores nepalí, Shishir Khanal, afirmó que un sismo pudo provocar un desprendimiento que bloqueó un río y disparó el caudal. La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres señaló que imágenes de satélite de Planet Labs apuntan a un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera.