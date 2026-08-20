Trump va con todo contra Irán: anuncia un aislamiento económico “a una escala sin precedentes” y amenaza a los países que le brinden ayuda

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump anunció este miércoles una nueva arremetida económica contra el régimen teocrático de Irán y advirtió que cualquier nación que permita que sus instituciones financieras, empresas o entidades gubernamentales ayuden al régimen de Teherán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”. El mandatario realizó el anuncio a través de una publicación en Truth Social, en la que afirmó que Irán ha desaprovechado las oportunidades que su administración le ha ofrecido para alcanzar un acuerdo y que, por ese motivo, Estados Unidos iniciará una campaña de “guerra económica y aislamiento” sin precedentes.

“Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor de llegar a un acuerdo que yo. TRÁGICAMENTE, para ellos, no han sabido aprovecharla. Por lo tanto, hoy anuncio la OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS DEVASTADORA JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA CUALQUIER PAÍS. Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes”, escribió Trump, quien señaló que su nueva estrategia estará dirigida a cortar las vías mediante las cuales el régimen iraní puede mantener sus operaciones económicas y obtener recursos en el extranjero.

Asimismo, el mandatario republicano dejó claro que las medidas no estarán limitadas al régimen iraní, sino que también podrían afectar a otros países y empresas que continúen proporcionando asistencia a Teherán. “Hoy también anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará TREMENDAS consecuencias económicas”, advirtió.

El presidente señaló específicamente varias actividades que, según su administración, deben detenerse inmediatamente, entre ellas “El contrabando de petróleo, las líneas de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de embarcaciones y las empresas fachada: todo eso debe detenerse AHORA. Ustedes saben quiénes son”.

Trump amenaza con un “Día D económico”

En otra parte de su mensaje, Trump comparó la nueva campaña contra la teocracia islámica con un “Día D económico” y pidió a los aliados de Estados Unidos que se sumen a los esfuerzos para aislar al régimen de Teherán. “Este será un DÍA D ECONÓMICO, y necesitamos que todos nuestros aliados estén junto a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní”, señaló el presidente, quien también afirmó que las capacidades militares de Irán han quedado gravemente debilitadas durante el conflicto, al asegurar que “su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha sido destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”.

El mandatario también comentó que las nuevas medidas buscan impedir que Teherán pueda reconstruir sus capacidades militares y continuar proyectando poder y terrorismo fuera de sus fronteras, asegurando que “Estos maníacos están contra las cuerdas” y finalizando su mensaje con la promesa de que “IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR”.

Si bien Trump no detalló cuáles serán exactamente las nuevas medidas económicas ni cuándo comenzarán a aplicarse, su advertencia de que cualquier país que ayude a Irán sufrirá consecuencias económicas deja abierta la posibilidad de que la nueva estrategia extienda la presión estadounidense a gobiernos, compañías e instituciones financieras de terceros países.

El anuncio del presidente se produce después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtiera la semana pasada que Estados Unidos buscaría aumentar la presión económica sobre Teherán para lograr la reapertura de esta estratégica vía marítima.