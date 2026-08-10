Publicado por Carlos DominguezEmmanuel Alejandro Rondón 10 de agosto, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y ya dejó un saldo de 281 muertos y más de 3.900 heridos. También se sintió en varias de las principales ciudades de la nación sudamericana, además de zonas de Ecuador y Panamá, según reportaron las autoridades y la agencia AFP.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) había informado inicialmente de una magnitud preliminar de 6,6, pero posteriormente actualizó el registro a 7,4, según recoge El Espectador. La entidad situó la profundidad del terremoto en unos 96 kilómetros.

El temblor fue percibido en numerosos puntos del territorio colombiano, incluidos Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Valledupar y Envigado.

Las horas corresponden al horario del Este.

04:27 am Colombia continúa la búsqueda de desaparecidos pero se agota el tiempo para hallar sobrevivientes 11:57 14/08/2026 12:01 14/08/2026 Las autoridades colombianas intensifican este viernes las labores de búsqueda de los cientos de personas que siguen desaparecidas tras el fuerte terremoto del lunes, mientras las esperanzas de encontrar supervivientes se reducen una vez superada la fase crítica de rescate.



Las máquinas pesadas ya trabajan en la remoción de escombros en zonas donde se descarta que pueda haber vida después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país.



El presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance de víctimas: 281 muertos y más de 3.900 heridos. Además, se mantienen 379 personas desaparecidas bajo montañas de ruinas, latas y cables.



David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que "la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando".



"Pero la consigna es no dejar de buscar (...) no descansar hasta que no demos un parte de encontrar esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros", indicó en un video publicado por su agencia el jueves por la noche.



El sismo destruyó más de 10.000 viviendas, dejando a la intemperie a numerosas familias que enfrentan una nueva tragedia. En Cali, una de las ciudades más golpeadas, parques y calles se han convertido en campamentos improvisados al aire libre.

11:23 am Colombia agota el plazo para hallar supervivientes del terremoto 17:31 13/08/2026 17:31 13/08/2026 Este jueves se agota el plazo crítico de 72 horas para encontrar supervivientes del devastador terremoto que sacudió Colombia, mientras cerca de 500 personas siguen desaparecidas y podrían permanecer bajo los escombros.



El sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes, el más fuerte del siglo en el país, ha causado hasta ahora 265 muertos y alrededor de 3.500 heridos.

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Según AFP, en Cali, Pereira y otras ciudades del oeste de Colombia, los grupos de rescatistas trabajan sin cesar. A Cali llegó un grupo de los Topos, los célebres rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.

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​"Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada", dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.

09:49 am Tecnología y rescate: cómo localizar sobrevivientes 15:49 13/08/2026 15:49 13/08/2026

01:20 pm Rescates en Colombia entran en la "fase final" de las primeras 72 horas tras el terremoto 19:34 12/08/2026 20:14 12/08/2026 Colombia decretó este miércoles tres días de luto nacional por las más de 230 víctimas mortales del fuerte terremoto, mientras los equipos de rescate y los voluntarios continúan buscando a posibles supervivientes entre los escombros.

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​El Gobierno dispuso que las banderas ondeen a media asta en los edificios oficiales y en las embajadas colombianas en el exterior, "en homenaje a todos los fallecidos", cuyo número asciende a 239, según AFP.



El Reporte Situacional No. 014, publicado este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habla por el momento de 2.774 heridos, aunque las cifras podrían aumentar considerablemente en las próximas horas.



En Pereira y Cali, los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche con grúas, perros y maquinaria pesada en la búsqueda de supervivientes, mientras los voluntarios formaban cadenas humanas para retirar los escombros a mano.



“Yo sé que hoy y mañana vamos a sacar gente con vida (...) Yo ya soy un viejo, pero soy sabueso”, dijo a la AFP Julio César Pineda, un rescatista de 67 años, que continúa sin descanso pese a las jornadas nocturnas a oscuras por los cortes de electricidad que afectan a casi toda Pereira.



“Estamos entrando en la fase final de las primeras 72 horas”, indicó el miércoles el alcalde de Cali, Alejandro Eder, al referirse al periodo en el que es más probable hallar supervivientes.



“No quiere decir que no haya sobrevivientes después, pero sí es más difícil”, añadió.

09:53 am Gobierno de Colombia declara tres días de duelo por terremoto 15:55 12/08/2026 15:55 12/08/2026 El Gobierno de Colombia declaró el miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto que deja más de 200 muertos y miles de heridos.



Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior" en "honor a todas las personas fallecidas".

05:30 am Socorristas de Colombia rescatan a una mujer bajo los escombros 11:34 12/08/2026 11:34 12/08/2026 Socorristas y voluntarios colombianos rescataron con vida la noche del martes a una mujer de 32 años bajo los escombros de un edificio derrumbado, en medio de vítores y aplausos mientras los equipos, agotados, buscan más supervivientes del terremoto más fuerte que ha sufrido el país este siglo.



Daniela Largo estuvo más de 35 horas bajo las ruinas de un hotel, hasta que salió en una camilla envuelta en una manta azul, mientras los equipos de rescate y los familiares gritaban de alegría.



Las autoridades revisaron a la baja el número de muertos, con un total de 216, después de que la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali corrigieran las cifras anteriores.



"En el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada", dijo a la AFP la madre, Sandra Milena Pérez, en Pereira.



Pérez explicó que un vecino oyó gritos de auxilio bajo los escombros y llamó a voluntarios y rescatistas profesionales para intentar salvarla.



En Pereira y Cali, las ciudades más afectadas, las familias duermen en los parques por el temor a las réplicas. Manzanas enteras quedaron reducidas a escombros.



"Con las manos, con guantes trabajamos en esto (...) Es triste ver que el tiempo se nos está pasando", para encontrar gente con vida, dijo Pablo César Ruiz, voluntario en Cali.

​ Mundo La UE activa una ayuda de emergencia para Colombia por 2 millones de euros Diane Hernández

01:12 am Aumenta a 216 cifra de fallecidos por terremoto en Colombia 19:25 11/08/2026 11:30 12/08/2026 El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes aumentó a 216, según los últimos balances de las autoridades locales.



El sismo también dejó 668 heridos y graves daños materiales, especialmente en Cali y Pereira, las ciudades más afectadas.



Las cifras siguen siendo provisionales, ya que los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, así como la evaluación de los daños en las zonas urbanas y rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

10:30 am Mapa que muestra la intensidad del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia 16:32 11/08/2026 16:32 11/08/2026 Mapa que muestra la intensidad del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto.Infografía de John SAEKI / AFP

09:37 Am Colombia se apresura a buscar supervivientes tras un terremoto que se ha cobrado 181 vidas 16:14 11/08/2026 16:14 11/08/2026 Los voluntarios colombianos retiraron los escombros a mano durante toda la noche en la búsqueda de supervivientes del terremoto que se cobró la vida de al menos 181 personas y arrasó más de un centenar de viviendas y edificios de oficinas.



Pereira, una ciudad de medio millón de habitantes, fue la más afectada.

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​Durante toda la noche, los vecinos recorrieron las calles a oscuras con linternas.



Los voluntarios registraron las ruinas de un edificio de seis plantas con tiendas y oficinas, donde se creía que había dos niñas atrapadas.



"Es muy triste ver toda la ciudad así, sabiendo que puede que aún haya gente viva ahí debajo", dijo a AFP Juana Marín, de 25 años, que se unió a decenas de voluntarios para retirar los escombros a mano.

08:09 am El papa León XIV expresó su pesar por el terremoto y aseguró estar “vivamente apenado” 14:53 11/08/2026 15:31 11/08/2026 El papa León XIV expresó este martes que está "vivamente apenado" por el terremoto que golpeó Colombia el lunes y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, según informó el Vaticano.



"El Santo Padre, profundamente entristecido al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente a varias zonas de Colombia... ofrece sus oraciones por el descanso eterno de los fallecidos y eleva sus oraciones al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", escribió el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una nota dirigida al arzobispo de Cartagena, Francisco Javier Munera Correa.

08:05 am El terremoto deja 165 edificios colapsados 14:47 11/08/2026 14:49 11/08/2026 Los alcaldes colombianos informaron de 165 edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes.



Los equipos de emergencia continuaban evaluando los daños y realizando labores de búsqueda y rescate entre los escombros, especialmente en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, las ciudades más afectadas.

08:03 am Sube a 169 balance de muertos por el terremoto de Colombia 14:44 11/08/2026 14:44 11/08/2026 Al menos 169 personas fallecieron y más de 600 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el lunes, según un nuevo balance de la Asociación de alcaldes publicado este martes.



Las víctimas se concentran en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

10:13 pm Autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir subiendo 04:38 11/08/2026 04:38 11/08/2026 Las autoridades colombianas advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar a medida que avancen las labores de búsqueda, especialmente en zonas con accesos y comunicaciones afectados. En Quibdó, bomberos reportaron personas atrapadas en estructuras colapsadas y daños graves en hospitales y edificios públicos.

09:36 pm El USGS estima pérdidas cercanas a $649 millones y millones de expuestos al sismo 23:36 10/08/2026 23:36 10/08/2026 El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta naranja y calculó pérdidas económicas cercanas a los 649 millones de dólares. Según su sistema Pager, 1,6 millones de personas sintieron sacudidas muy fuertes y hasta 8,9 millones quedaron expuestas a movimientos sísmicos severos en Colombia, Ecuador y Panamá.

09:15 pm Séptimo aeropuerto suspende vuelos; colapso parcial en el aeropuerto de Pereira deja víctimas 23:35 10/08/2026 23:35 10/08/2026 El aeropuerto de Cali se sumó a la lista de terminales aéreas suspendidas, elevando a siete el número de aeropuertos afectados. En el aeropuerto internacional Matecaña, en Pereira, el colapso parcial de su infraestructura causó víctimas fatales. Las autoridades también reportaron daños en al menos 18 vías principales y el cierre temporal del túnel de Sumapaz y el puente Mariano Ospina para inspección técnica.

08:45 pm Más de 1.500 viviendas dañadas y colapsos en un hospital y una catedral 23:34 10/08/2026 23:34 10/08/2026 El Gobierno colombiano reportó daños en 1.575 viviendas, la destrucción total de 37 y el colapso de 61 edificios residenciales y comerciales. En Manizales colapsó una de las torres de la catedral, mientras que en Cali el Hospital Universitario del Valle sufrió un derrumbe parcial y otras siete instituciones de salud fueron evacuadas por fallas estructurales.

08:15 pm Bogotá no sufrió daños estructurales graves y envía 100 rescatistas a zonas más afectadas 23:34 10/08/2026 23:34 10/08/2026 El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la capital no registró daños estructurales graves, aunque activó alarmas y evacuó edificios de forma preventiva. El funcionario anunció el envío de 100 rescatistas para apoyar a los departamentos más golpeados.

07:45 pm Cali decreta toque de queda ante riesgo de saqueos 23:28 10/08/2026 23:28 10/08/2026 El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó un toque de queda entre las 8:00 pm y las 6:00 am tras reportes de amenazas de saqueos en varias zonas de la ciudad. El funcionario ordenó además la militarización de las comunas 17 y 19, con patrullajes conjuntos de la Policía y el Ejército.

07:15 pm Sube a 138 el número de muertos; De la Espriella declara desastre nacional 23:33 10/08/2026 23:33 10/08/2026 El balance del terremoto en Colombia subió a 138 muertos y 570 heridos, informó el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario declaró el desastre nacional y ordenó a la Ungrd elaborar un informe integral de daños y necesidades en las zonas afectadas.

06:30 pm EEUU anuncia $15,5 millones en ayuda para Colombia tras el terremoto 00:37 11/08/2026 00:37 11/08/2026 El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una asignación de $15,5 millones para atender la emergencia en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. Según informó la entidad en X, los fondos se destinarán a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones sísmicas.



"Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y a su Gobierno" mientras evalúan las necesidades sobre el terreno, señaló la Administración Trump a través de la cuenta oficial @StateDept. Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.



We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

05:45 pm De la Espriella anuncia viaje a Pereira y un PMU en Chocó 19:28 10/08/2026 19:28 10/08/2026 El presidente Abelardo de la Espriella anunció que viajará a Pereira, una de las zonas más golpeadas por el sismo, y que instalará un Puesto de Mando Unificado en Chocó. El mandatario añadió que solicitó a la Ungrd un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

05:07 pm La Ungrd descarta riesgo de tsunami en el Pacífico colombiano 19:27 10/08/2026 19:27 10/08/2026 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) descartó un riesgo de tsunami en la costa Pacífica colombiana tras el sismo. La entidad, con base en información de la Dirección General Marítima (Dimar), señaló que no hay amenaza para el litoral pese a la cercanía del epicentro con la costa.

04:13 pm El Metro de Medellín suspende operaciones 19:26 10/08/2026 19:26 10/08/2026 El Metro de Medellín suspendió temporalmente la operación de sus líneas y metrocables mientras un equipo técnico evalúa el estado de la infraestructura tras el sismo. La empresa señaló que las líneas A y B, además de los metrocables H, J, K, L, M y P, permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso.

03:55 pm La gobernadora de Chocó confirma heridos y colapsos en Quibdó 19:19 10/08/2026 19:19 10/08/2026 La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó heridos y el derrumbe de varias edificaciones en Quibdó, la capital del departamento donde se ubicó el epicentro del sismo. La mandataria indicó que las autoridades regionales trabajan en la evaluación de daños para emitir un reporte oficial. "Nos preocupan las réplicas", dijo Córdoba.

03:30 pm María Corina Machado expresa su solidaridad con Colombia 21:49 10/08/2026 21:49 10/08/2026 La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a varias zonas del país vecino.



En un mensaje en X, señaló que los venezolanos, que han "sufrido el impacto devastador de los sismos", acompañan de corazón a las familias afectadas.



"Al presidente @abdelaespriella y a su equipo de Gobierno, les enviamos mucha fuerza en estos momentos difíciles; confiamos en su responsabilidad y diligencia para afrontar esta emergencia", añadió la Premio Nobel de la Paz.



Afirmó que Venezuela, que ha recibido el respaldo de Colombia en sus horas más oscuras, "hoy está más unida que nunca al pueblo colombiano".

03:16 pm La UE se declara "lista para brindar más apoyo" tras el terremoto en Colombia 21:20 10/08/2026 21:20 10/08/2026 La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que la Unión Europea está "lista para brindar más apoyo" tras el potente terremoto que sacudió Colombia.



"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", escribió von der Leyen en redes sociales.

02:36 pm El presidente de Colombia declara la emergencia tras un terremoto que deja al menos 111 muertos 20:48 10/08/2026 20:51 10/08/2026 Abelardo de la Espriella declaró este lunes el estado de emergencia tras el potente terremoto que sacudió el oeste del país.



El sismo, de magnitud 7,4, dejó al menos 111 muertos y 87 heridos, según informó el mandatario desde Bogotá. De la Espriella asumió la coordinación de la respuesta a la emergencia y se comprometió a atender de forma prioritaria a las comunidades afectadas en las zonas más golpeadas. Personas permanecen cerca de un edificio derrumbado tras el terremoto en Manizales, ColombiaAFP.

01:00 pm Bukele se solidariza con Colombia 19:42 10/08/2026 19:42 10/08/2026 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó con Colombia tras el fuerte terremoto registrado esta mañana.



En un mensaje en X, afirmó que está siguiendo de cerca las consecuencias del sismo y que sus oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que atraviesan momentos difíciles.



Bukele destacó que Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas, y confió en su capacidad de respuesta.



No obstante, aseguró que El Salvador está en comunicación y listo para apoyar de inmediato con equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que se considere necesaria.



12:59 pm Sube a 69 el balance de muertos por el terremoto en Colombia 19:20 10/08/2026 21:31 10/08/2026 Al menos 69 personas murieron en distintos lugares del oeste de Colombia por el fuerte terremoto que sacudió el país el lunes, informaron autoridades locales.



Según balances de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos. Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Manizales, ColombiaAFP

11:15 am EEUU monitorea el terremoto en Colombia y se ofrece a apoyar al país 18:55 10/08/2026 18:55 10/08/2026 El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en X que la Administración Trump está siguiendo de cerca el fuerte terremoto que afectó a Colombia y se declaró lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.



Rubio recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia inscribirse en el sistema STEP del Departamento de Estado y seguir las cuentas de la Embajada de EEUU en Bogotá para recibir la información más actualizada.

11:00 am De La Espriella se dirige a Bogotá para liderar la atención de la emergencia 18:43 10/08/2026 18:43 10/08/2026 El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció en X que se dirige a Bogotá para concentrarse en la atención de la emergencia que enfrenta el país. Informó que ha convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde liderará personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas.



En su mensaje, el mandatario aseguró a los colombianos que atraviesan momentos difíciles que "no están solos".

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​"Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", indicó De La Espriella.

10:50 am Al menos 18 muertos en Pereira 18:42 10/08/2026 18:42 10/08/2026 Según AFP, al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto, informó el alcalde Mauricio Salazar.



"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó. Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, ColombiaAFP.

10:41 am Estructuras colapsadas y personas atrapadas en Cali 18:39 10/08/2026 18:39 10/08/2026 Al menos 20 estructuras colapsaron en la ciudad colombiana de Cali y hay personas atrapadas bajo los escombros debido al fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde local.



"Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", dijo en X el alcalde de la tercera ciudad más grande de Colombia, Alejandro Eder.