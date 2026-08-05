"No años, pero sí meses y semanas": Marco Rubio delinea el plazo de unas elecciones libres en Venezuela

El secretario Marco Rubio con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, este 4 de agosto.MANDEL NGAN / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 4 de agosto, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fijó este martes un horizonte temporal claro para el proceso de transición en Venezuela.

Al evaluar la coyuntura política del país suramericano, el funcionario aseguró que el restablecimiento de la democracia debe materializarse en cuestión de meses o semanas, descartando que el escenario se prolongue durante años.

Las afirmaciones de Rubio tuvieron lugar al margen de una reunión oficial con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez. Desde allí, el jefe de la diplomacia estadounidense apeló a la constancia estratégica de Washington para consolidar el cambio político.

"Creo que va a requerir algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas", declaró tajantemente el alto funcionario ante los medios.

La cuenta regresiva ante el inicio del diálogo en Caracas

El pronunciamiento del Departamento de Estado se produce a siete meses de la incursión militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro.

Desde entonces, Rubio ha asumido la conducción de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, priorizando la estabilidad institucional y el aseguramiento del suministro energético proveniente de la nación suramericana.

El margen de tiempo trazado por la Casa Blanca añade presión directa sobre la mesa de negociación que se instalará en la capital venezolana. Para esta semana está previsto el primer encuentro presencial entre los delegados de la encargada del régimen interino, Delcy Rodríguez, y la representación de la 'Asamblea 2015' en una fecha que aún no ha sido divulgada.

Con el plazo fijado por Washington en "meses y semanas", Estados Unidos deja en claro que no aceptará dilaciones en el cronograma de reformas institucionales ni en la hoja de ruta hacia el restablecimiento pleno de la democracia.