EEUU lanza "una oleada de ataques" contra Irán para "degradar sus capacidades militares"

Oleada de ataques de EEUU a Irán. 15 de julio de 2026 AFP PHOTO / SEPAHNEWS .

Publicado por Alejandro Baños 15 de julio, 2026

El Ejército lanzó un ataque masivo contra Irán este miércoles, horas después de que la Administración Trump restableciese el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, impidiendo que los buques entren o salgan de los puertos iraníes.

A través de un comunicado, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de "una oleada de ataques contra Irán" llevado a cabo a primera hora de la mañana —según el huso horario ET— con el objetivo de debilitar "las capacidades militares" del régimen islamista.

"A las 6 a.m. ET de hoy, las fuerzas del Mando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar una oleada de ataques contra Irán", dijo el CENTCOM. "Los ataques están diseñados para degradar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el transporte comercial en el Estrecho de Ormuz".

No ofreció más detalles respecto a los objetivos destruidos ni si se produjeron víctimas mortales.

Este martes, el presidente Donald Trump tomó la decisión de bloquear nuevamente el tránsito en el estrecho de Ormuz de todo buque que partiese o atracase en puertos iraníes. Eso sí, todo el tráfico comercial que no tuviese ningún vínculo ni hiciese parada en Irán podía seguir utilizando esta vía marítima.

Además, Trump confirmó la retirada de la tasa del 20% "que cobra Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión" para todos los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz que no han salido o entrado en puertos iraníes.