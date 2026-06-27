El geólogo Roberto Masis: “Los rescatistas en Venezuela son unos héroes al mostrar valor en una situación donde corren mucho riesgo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de junio, 2026

La periodista Midifer Guerra entrevistó en el noticiero de Voz News al geólogo Roberto Masis, con quien conversó sobre la actual situación que vive Venezuela tras los dos terremotos sufridos y la manera en que los movimientos sísmicos continúan siendo el mayor temor para la nación sudamericana.

“Los rescatistas en Venezuela están corriendo mucho riesgo. Todo depende de los equipos, tecnologías y métodos que ellos tengan, al igual que el cómo estén preparados para responder a una emergencia de este tipo. Hay que rescatar mucho el valor de estas personas ya que no es sencillo y son héroes en cuanto a esta situación. […] Las réplicas están generalmente cerca del epicentro principal, por lo que si ocurre otro sismo fuerte se le consideraría un sismo individual en vez de un sismo que forme parte de las réplicas.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.