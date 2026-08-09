Irán pone condiciones: exige a EEUU levantar sanciones y retirar sus fuerzas para reabrir Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 8 de agosto, 2026

Irán endureció su posición sobre el futuro del estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura a que Estados Unidos acepte una serie de exigencias. Entre otras cosas, Teherán exige levantar el bloqueo naval y las sanciones, retirar las fuerzas estadounidenses de la región y liberar activos iraníes congelados.

Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, emitió un comunicado difundido por los medios estatales en el que escribió los requisitos que debería cumplir la Administración Trump.

Entre las exigencias están el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, la liberación de activos iraníes congelados y el pago de reparaciones por los daños ocasionados durante el conflicto. Además, el funcionario exigió poner fin a los ataques contra los aliados de Irán en la región y a las amenazas contra el país.

La declaración llega mientras Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer las condiciones de navegación por el estrecho, que resulta fundamental para la cadena de suministro global. Se trata del único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL).

Hossein Mohebbi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), afirmó también que la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada a que Estados Unidos acepte las citadas condiciones de Irán y no depende de las negociaciones entre Teherán y Omán.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz permanece severamente restringido desde febrero, cuando Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel reduciendo drásticamente el tránsito por la estratégica vía marítima. Aunque algunas embarcaciones continúan atravesándolo, el flujo se encuentra muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto