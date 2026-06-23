Vuelve la controversia con Irán: Teherán niega haber admitido que inspectores de la OIEA visiten sus instalaciones nucleares y asegura que mantendrán el control de Ormuz

Publicado por Israel Duro 23 de junio, 2026

Irán ha vuelto a hacerlo. Menos de 24 horas después de que JD Vance anunciara avances en las conversaciones de paz en los puntos más calientes con Irán, Teherán ha dado una versión que difiere notablemente de la presentada por el vicepresidente.

Si Vance celebraba el lunes que se habían "sentado unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso", las declaraciones procedentes de Irán presentan un panorama mucho más sombrío en lo referente al estrecho de Ormuz y al programa nuclear de los ayatolás.

Irán "no prevé" que inspectores de la OIEA visiten sus instalaciones

Así, frente a las afirmaciones del vicepresidente de que Irán había accedido a que inspectores de la ONU visitaran las instalaciones nucleares iraníes, el portavoz de exteriores del Régimen de los Ayatolás, Esmail Baqai, sostenía lo contrario:

"No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista".

"La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra"

Además, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe de los negociadores y presidente del Parlamento Iraní, aseguró antes de partir de Suiza tras 18 horas de conversaciones con Vance que Irán mantendrá el control el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

"Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", apuntó Qalibaf, quien insistió en que será "administrado por Irán".

"Irán será el “único país” que decidirá cómo utilizar los activos desbloqueados"

Tampoco se pusieron de acuerdo sobre quién manejará y en qué podrá ser gastado el dinero que EEUU descongelará de los fondos iraníes como parte del acuerdo. Según Vance, estos activos aún no se han desbloqueado y que, de hacerse, serían utilizados utilizarse para comprar productos estadounidenses, como la soja, y no servirían para financiar el terrorismo.

Sin embargo, Ali Bahreini, embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra, rechazó esa afirmación con contundencia:

"Irán es el único país que decidirá qué hacer con sus activos, que van a ser desbloqueados. Rechazo cualquier afirmación por parte de (Washington) de que debería... haber algún papel para que cualquier otro país influya en esas decisiones o en esos procesos".

Se crean cuatro comisiones técnicas

Además, Teherán confirmó este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar los principales temas.

"Se decidió crear cuatro comisiones sobre el levantamiento de las sanciones, el tema nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico (de Irán), así como un grupo de seguimiento", dijo a la agencia de noticias Irna el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, según recoge AFP.

El frente libanés

Además, el frente libanés, con el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá sin cesar por los múltiples incumplimientos del alto el fuego por parte del grupo terrorista, es otra patata caliente para que las negociaciones lleguen a buen puerto.