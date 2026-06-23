Perú: el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez exige anular el voto de los ciudadanos en el extranjero

Publicado por Carlos Dominguez 23 de junio, 2026

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez solicitó este lunes la anulación del voto emitido por peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral, en la que se encuentra ligeramente por detrás de su rival conservadora Keiko Fujimori.

Con casi el total de actas procesadas, Fujimori lidera el escrutinio con un 50,11% de los votos, frente al 49,88% de Sánchez, lo que representa una ventaja de poco más de 40.000 sufragios, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin pruebas concretas, Sánchez impugna el voto exterior

Antes de proclamar un ganador oficial, las autoridades electorales deben revisar alrededor de 82.000 actas impugnadas. Ante esta situación, AFP informó de que Sánchez presentó una solicitud formal para declarar nulas las votaciones realizadas en las 119 oficinas consulares.

A través de su cuenta en X, el candidato señaló que "el proceso electoral ha sido gravemente afectado" por cambios introducidos a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no presentó pruebas concretas de sus afirmaciones. Sánchez alega irregularidades administrativas en la gestión del voto en el exterior, que representa cerca de 300.000 sufragios.

Este pedido ha generado mayor tensión en un proceso electoral ya de por sí muy cerrado y polarizado.

El voto exterior inclina la balanza a favor de Keiko Fujimori

El voto de los peruanos en el extranjero favoreció mayoritariamente a Keiko Fujimori, impulsada especialmente por el respaldo de electores en Estados Unidos y Japón. Según Sánchez, si se excluyera este voto, él obtendría una ventaja de aproximadamente 25.000 sufragios.

La segunda vuelta del 7 de junio enfrentó a la hija del expresidente Alberto Fujimori contra Sánchez, quien es considerado el heredero político del exmandatario izquierdista Pedro Castillo. El ganador asumirá la presidencia el próximo 28 de julio por un período de cinco años.