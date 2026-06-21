Trump amenaza con atacar a Irán por su apoyo a Hezbolá
"Irán debe impedir de inmediato que sus bien pagados agentes en Líbano causen problemas", publicó el presidente en su plataforma Truth Social.
El presidente Donald Trump amenazó el domingo con atacar a Irán si no impedía que Hezbolá "causara problemas", al tiempo que comenzaban en Suiza las conversaciones de paz entre altos funcionarios estadounidenses e iraníes.
Las negociaciones se iniciaron en un contexto de enfrentamientos en los últimos días entre el ejército israelí y Hezbolá —aliado de Teherán— en el sur del Líbano, lo que amenaza con descarrilar el acuerdo de paz preliminar entre Teherán y Washington.
"Irán debe impedir de inmediato que sus bien pagados agentes en Líbano causen problemas", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!".
Los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de que se produjera una tregua en los combates esa misma noche, cuando se ordenó al ejército israelí que detuviera los enfrentamientos con Hezbolá.
El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el de Líbano.
Las negociaciones
"Todos estamos trabajando por la paz regional", dijo. "Me siento muy satisfecho con la situación actual en el Líbano. Aún queda mucho por hacer, pero seguiremos trabajando en ello".
Vance afirmó que Trump y Estados Unidos habían hecho más por detener el conflicto en el Líbano que cualquier otro país en los últimos meses.