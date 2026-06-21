Trump amenaza con atacar a Irán por su apoyo a Hezbolá

Publicado por AFP 21 de junio, 2026

El presidente Donald Trump amenazó el domingo con atacar a Irán si no impedía que Hezbolá "causara problemas", al tiempo que comenzaban en Suiza las conversaciones de paz entre altos funcionarios estadounidenses e iraníes.

Las negociaciones se iniciaron en un contexto de enfrentamientos en los últimos días entre el ejército israelí y Hezbolá —aliado de Teherán— en el sur del Líbano, lo que amenaza con descarrilar el acuerdo de paz preliminar entre Teherán y Washington.

"Irán debe impedir de inmediato que sus bien pagados agentes en Líbano causen problemas", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!".

Los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de que se produjera una tregua en los combates esa misma noche, cuando se ordenó al ejército israelí que detuviera los enfrentamientos con Hezbolá.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el de Líbano.