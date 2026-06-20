Irán y EEUU vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio

Las banderas de Suiza, Estados Unidos, Qatar, Pakistán y el cantón suizo de Nidwalden AFP.-

Publicado por Williams Perdomo 20 de junio, 2026

Estados Unidos e Irán deben comenzar este domingo en Suiza una ronda de discusiones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras la llegada del vicepresidente estadounidense, JD Vance, pese al anuncio iraní del cierre del estrecho de Ormuz.

Antes de abordar el vuelo a Europa, Vance dijo a periodistas que esperaba "avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados".

El vicepresidente estadounidense llegó la mañana del domingo a la base aérea de Emmen, cerca de Suiza.

El enviado Steve Witkoff y el año del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ya se encontraban en la ciudad suiza atendiendo "algunos de los elementos técnicos" de las negociaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció, según AFP, negociaciones técnicas el domingo entre iraníes y estadounidenses, con la presencia de representantes de los países mediadores Catar y Pakistán.

Previamente, llegaron a Suiza el negociador jefe y presidente del parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, así como el canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati, según la televisión estatal iraní.

Pakistán el domingo anunció que el primer ministro Shehbaz Sharif, viajó para participar en el diálogo junto a su jefe militar, Asim Munir.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles prevé 60 días de conversaciones para alcanzar un acuerdo final centrado en el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones contra su economía.

Tensión en Ormuz

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, advirtió el sábado a Estados Unidos que el protocolo estaría "en peligro" si sus cláusulas no se aplicaban rápidamente, en referencia a la situación en el Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.



Teherán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho estratégico de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó como una violación del protocolo.



Por su parte, Trump amenazó con aplicar un peaje en Ormuz si no se llega a un acuerdo.

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

Un responsable del ejército israelí dijo este sábado que las fuerzas armadas recibieron órdenes de la cúpula política del país de detener los combates en el sur del Líbano.