Netanyahu rompe el silencio sobre el acuerdo de Trump con Irán: “A menudo estamos de acuerdo, a menudo no”

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de junio, 2026

Tras casi veintiuna horas de expectativa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció su primera declaración pública en la televisión de su país respecto al histórico memorando de entendimiento anunciado por el presidente Trump con el régimen de Irán.

La sorpresiva resolución de la Casa Blanca, que establece un cese de hostilidades y el desminado del estratégico Estrecho de Ormuz para este viernes, provocó una respuesta pausada pero firme por parte del líder conservador judío.

Netanyahu subrayó que la iniciativa y la estructuración del compromiso diplomático con Teherán corresponden enteramente a la gestión del mandatario norteamericano. Sin embargo, no ocultó las diferencias de matices e intereses que existen entre su gobierno y las decisiones de Estados Unidos frente a las amenazas de la República Islámica de Irán.

Una relación de socios con visiones diferentes

El primer ministro israelí no dudó en catalogar la situación actual como parte de las dinámicas naturales entre naciones soberanas que comparten valores comunes pero enfrentan realidades geográficas distintas.

Al respecto, Netanyahu matizó que el vínculo con el presidente estadounidense posee suficiente madurez como para asimilar discrepancias de fondo sobre la contención del programa nuclear islámico.

“Esta es una relación entre socios que se conocen desde hace mucho tiempo”, manifestó el mandatario de Israel. De igual forma, añadió una analogía familiar para describir la naturaleza de los lazos bilaterales: “Como dije, a menudo estamos de acuerdo y a menudo no. Eso sucede en las mejores familias”.

Con estas palabras, el líder del Ejecutivo israelí remarcó que las decisiones de Washington corren bajo la total potestad de Trump, afirmando además: "Dije que esta es su decisión. Repito, esta es su decisión. Él la está liderando y, por supuesto, he expresado mis opiniones en varias conversaciones".

La prioridad inquebrantable de la seguridad israelí

Mientras el presidente Trump celebraba el levantamiento del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz para permitir el flujo libre de los envíos de energía mundiales, Netanyahu enfatizó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán inalterables sus operaciones.

El mandatario fue enfático al establecer que las concesiones o acuerdos internacionales no debilitarán el cerco de protección del Estado hebreo contra el terrorismo regional.

“Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel. Los defiendo, y quiero decirles cómo se defienden”, declaró con firmeza.

Netanyahu remarcó que los desafíos fronterizos y las amenazas a la soberanía nacional son constantes, por lo que las tropas de las FDI continuarán desplegadas en la zona de seguridad exterior durante el tiempo que sea necesario para contrarrestar cualquier vulnerabilidad.