Dos instructores estadunidenses y dos agentes mexicanos fallecen en un accidente tras operativo antidrogas en México

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de abril, 2026

Dos agentes mexicanos y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México fallecieron este domingo en horas de la tarde tras sufrir un fatal accidente automovilístico en la carretera que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez, cuando regresaban de desmantelar un laboratorio para el procesamiento de drogas en el municipio de Morelos. Entre los fallecidos se encontraban dos instructores de la representación diplomática estadounidense, así como también el director regional de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó la tragedia a través de su cuenta de X, en donde también expresó sus condolencias. “Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos. Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, escribió Johnson.

En un comunicado, el fiscal general de Chihuahua, Jáuregui Moreno, explicó que los instructores estadounidenses participaban en actividades de formación como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. “Fallecieron lamentablemente también dos funcionarios instructores de la embajada de EE. UU., que se encontraban realizando labores de entrenamiento”, señaló.

La operación conjunta entre Estados Unidos y México contra las bandas del narcotráfico tiene lugar en el marco de la agresiva política que la Administración del presidente Donald Trump ha venido ejecutando desde el inicio de su segundo gobierno contra las organizaciones narcoterroristas en América Latina, a las cuales ha responsabilizado de la crisis que el país ha venido sufriendo en los últimos años en el tema de las drogas.

Hasta los momentos, se desconoce la causa del accidente y la identidad de los funcionarios estadounidenses.