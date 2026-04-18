Machado moviliza a miles en Madrid, destaca el respaldo de Washington y promete elecciones libres en Venezuela

Machado durante la manifestación en Madrid, este 18 de abril.Javier Soriano- AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de abril, 2026

Miles de venezolanos se concentraron este sábado en la Puerta del Sol, en Madrid, en una demostración de apoyo a María Corina Machado que estuvo marcada por un mensaje claro: la transición democrática pasa por el respaldo de Estados Unidos.

La movilización no solo evidenció la fuerza del exilio, sino también el creciente peso de Washington en el futuro político venezolano, un factor que la propia Machado subrayó en su discurso.

Desde el escenario, Machado insistió en que la clave de la transición está en la presión internacional liderada por la administración de Donald Trump, en la que se sostiene la exigencia de elecciones libres por la que hoy alzan la voz millones de venezolanos.

“Tenemos el apoyo de Estados Unidos asegurando que serán un proceso transparente y si quieren saber quiénes están con el régimen o con nosotros solo pregunten si quieren o no elecciones”, dijo la premio Nobel de la Paz.

El respaldo de Washington no es menor. Machado ha reiterado en múltiples ocasiones que la presión estadounidense ha sido determinante para debilitar al chavismo y abrir un escenario de transición.

Presión internacional y pulso político

El acto en Madrid se produjo en medio de un momento clave para Venezuela, con crecientes presiones externas y movimientos diplomáticos orientados a una eventual transición.

La líder opositora ha intensificado su agenda internacional, reuniéndose con dirigentes políticos en Europa y evitando contactos con sectores que considera cercanos al chavismo. En España, Machado dijo no estar interesada en reunirse con el presidente de gobierno socialista, Pedro Sánchez.

Su mensaje, centrado en elecciones libres como línea divisoria, busca simplificar el debate político en Venezuela: democracia o continuidad del régimen.

En la concentración participaron profesionales, trabajadores del sector servicios y figuras políticas opositoras que residen fuera del país. La escena estuvo marcada por banderas, consignas y testimonios de quienes aseguran haber sido forzados a emigrar por la crisis.

Machado, visiblemente emocionada, reiteró su mensaje de retorno y reconstrucción nacional, apelando a una narrativa de unidad frente al régimen interino liderado por Delcy Rodríguez.