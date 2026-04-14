Carney afianza su poder en Canadá: los liberales obtienen la mayoría parlamentaria tras ganar algunas elecciones especiales y beneficiarse de las deserciones opositoras

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de abril, 2026

Mark Carney, por ahora, ha sacado a los liberales de los serios apuros en los que estaban bajo el anterior liderazgo de Justin Trudeau. El partido del primer ministro de Canadá obtuvo este lunes la mayoría en la Cámara de los Comunes tras ganar dos de las tres elecciones parlamentarias especiales celebradas ese día, según proyectó la CBC, la corporación de radiotelevisión pública de ese país. El resultado consolida el control del Partido Liberal sobre el poder y le da a Carney una posición mucho más sólida para gobernar y negociar con la Administración Trump.

El camino para alcanzar la mayoría fue muy complejo y viene siendo recorrido desde hace meses. A finales de 2025, cinco miembros de partidos opositores —cuatro de ellos conservadores— abandonaron sus bancadas para unirse a los liberales, una postura que acercó progresivamente a Carney al umbral de los 172 escaños necesarios. Las dos victorias del lunes terminaron de completar el número, dejando a los conservadores en una posición negativa.

Carney había llegado al poder en circunstancias inusuales. Fue elegido líder liberal y primer ministro a principios de 2025, tras la renuncia del anterior líder Justin Trudeau, quien se marchó tras la dimisión de la entonces ministra de Finanzas Chrystia Freeland en diciembre de 2024. En las elecciones federales de abril pasado, los liberales consiguieron una victoria ajustada, por lo que no lograron la mayoría absoluta, lo que obligó a Carney a gobernar en minoría durante casi un año en un contexto complejo y una posición frágil en la que cualquier moción de confianza podía derribarlo.

Durante la mayor parte de su mandato, su agenda ha estado centrada en un objetivo claro: reducir la dependencia económica de Canadá respecto a Estados Unidos, en medio de las tensiones comerciales con la Administración Trump.

Sus proyectos de ley sobre seguridad fronteriza, ciberseguridad y reforma judicial habían sido sistemáticamente frenados por la oposición en los comités parlamentarios. Con la mayoría, ese bloqueo eventualmente desaparecerá, con los liberales apoderándose de dichos comités.

Los ganadores y perdedores

Así como los liberales hoy gritan victoria, el perdedor de la jornada es Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, quien había sufrido el duro golpe de perder su propio escaño en las elecciones de abril —aunque lo recuperó después mediante una elección especial.

Poilievre vio cómo cuatro de sus propios miembros abandonaron su bancada para reforzar al gobierno liberal. El líder conservador condenó las deserciones como antidemocráticas, y los propios tránsfugas atribuyeron su salida al estilo agresivo de Poilievre.

Además de ver cómo los liberales ganaron la mayoría, una encuesta de Nanos publicada este mes dejó mal parado al líder conservador, pues en la actualidad el 54% de los canadienses prefiere a Carney como primer ministro, frente a solo el 23% que se inclina por Poilievre.

Con la mayoría asegurada y sus números subiendo, Carney tiene el margen político para avanzar sin concesiones en su agenda legislativa.