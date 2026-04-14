La Administración Trump ejecuta nuevos ataques contra embarcaciones narcotraficantes en el Pacífico

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de abril, 2026

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó el domingo que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo dos ataques separados contra embarcaciones narcotraficantes en el Pacífico Oriental el sábado, marcando las primeras operaciones de este tipo en lo que va de mes. Según detalló el comando, el primer ataque dejó dos hombres muertos y un sobreviviente, mientras que una segunda operación resultó en la muerte de las tres personas que se encontraban dentro de la embarcación.

Tras los incidentes, la agencia militar alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos, que inició labores de búsqueda y rescate. Las autoridades aún no han proporcionado información actualizada sobre el estado del sobreviviente. Las operaciones representan los ataques número 48 y 49 desde que la Administración del presidente Donald Trump comenzó a atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico el 1 de septiembre. La campaña ha dejado al menos 168 muertos hasta el momento.

Guerra abierta contra el narcotráfico

Al detallar la misión en un comunicado en redes sociales, el comando señaló: "Aplicando una fricción sistémica total contra los cárteles. El 11 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas masculinos murieron y uno sobrevivió al primer ataque. Tres narcoterroristas masculinos murieron durante el segundo ataque. Tras las operaciones, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida."

Las operaciones se producen en medio de un debate más amplio sobre el despliegue militar en la región. El jefe de Operaciones Navales, el almirante Daryl Caudle, afirmó recientemente que la Marina no necesitaba un portaaviones bajo el mando del comando para ejecutar las misiones de interdicción marítima. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford había sido desplegado inicialmente en la región antes de ser redirigido al Medio Oriente como parte del refuerzo militar estadounidense previo a los ataques contra el régimen iraní.

Desde el inicio de su segunda presidencia, Trump ha caracterizado la situación como un “conflicto armado” con los cárteles de América Latina, a quienes ha señalado como algunos de los principales culpables de la crisis que el país ha venido experimentando en los últimos años en cuanto a la adicción a las drogas y la forma en que esta ha ocasionado numerosas muertes por sobredosis.