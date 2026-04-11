EEUU inicia el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

Un buque navega por el Estrecho de Ormuz antes del inicio de la guerra en Irán AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de abril, 2026

El presidente Donald Trump informó de que Estados Unidos ha iniciado "el proceso de desbloqueo del Estrecho de Ormuz", subrayando que se trata de "un favor" a numerosos países, incluido China.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió Trump en Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", agregó el presidente.

Al mismo tiempo, Trump apuntó contra los medios de comunicación que afirman que el régimen islamista de Irán está ganado la guerra.

"Los medios de comunicación que difunden noticias falsas han perdido toda su credibilidad, aunque tampoco es que tuvieran ninguna para empezar. Debido a su grave síndrome de rechazo a Trump (¡a veces denominado TDS!), les encanta decir que Irán está ganando cuando, en realidad, todo el mundo sabe que están PERDIENDO, ¡y PERDIENDO A LO GRANDE!", escribió Trump.

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su aparato antiaéreo es inexistente, el radar está fuera de servicio, sus fábricas de misiles y drones han sido destruidas en su mayor parte junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus líderes de toda la vida ya no están entre nosotros", añadió el presidente.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que la diplomacia estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance, se reuniese con representantes del régimen islamista de Irán en Islamabad (Pakistán).