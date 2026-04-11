Trump promete impulsar inversiones en Hungría si Orbán es reelegido

El vicepresidente JD Vance y el primer ministro Victor Orbán, el pasado 7 de abril.Attila Kisbenedek- AFP .

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de abril, 2026

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para desplegar todo su poder económico en apoyo a Hungría, en un mensaje publicado a pocos días de las elecciones parlamentarias en ese país, este domingo 12 de abril, donde el primer ministro Viktor Orbán busca mantenerse en el poder.

La declaración refuerza el respaldo explícito de Washington a uno de sus principales aliados en Europa, en un momento clave para el futuro político húngaro.

Respaldo económico directo desde Washington

En un mensaje difundido en Truth Social, Trump planteó un escenario de cooperación económica ampliada bajo el liderazgo de Orbán:

“Mi Administración está lista para utilizar todo el poder económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría”, escribió el presidente. “¡Estamos entusiasmados de invertir en la prosperidad futura que generará el continuo liderazgo de Orbán!”, añadió.

El presidente comparó este posible apoyo con el brindado a otros aliados estratégicos, sugiriendo que Hungría podría beneficiarse de inversiones significativas si así lo requiere su gobierno.

El mensaje se produce en la recta final de una campaña marcada por el debate sobre soberanía, economía e influencia externa.

Apoyo político en plena campaña

Las declaraciones de Trump se suman a una ofensiva política más amplia por parte de su administración. El vicepresidente JD Vance viajó recientemente a Budapest, donde expresó un respaldo directo a Orbán y pidió a los votantes apoyar su continuidad.

Durante su intervención, Vance destacó el papel de Hungría como bastión de valores conservadores en Europa, subrayando la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como presiones externas.

Trump, por su parte, también participó simbólicamente en el acto a través de una llamada, en la que elogió la gestión del líder húngaro y su política migratoria.

Debate sobre soberanía e influencia internacional

El respaldo estadounidense ha generado críticas desde sectores de la oposición húngara y desde Europa, donde algunos cuestionan el papel de Washington en el contexto electoral.

Sin embargo, el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Andrew Puzder, rechazó que exista injerencia, afirmando que las acciones del gobierno estadounidense no constituyen interferencia electoral.

Orbán, en el poder desde hace más de una década, enfrenta una elección clave en medio de tensiones con Bruselas y un discurso centrado en la defensa de la identidad nacional y la independencia política.

Hungría se ha consolidado como uno de los socios más cercanos de Trump en el continente europeo, especialmente en temas como inmigración, soberanía y política energética.

El mensaje del presidente estadounidense refuerza esa alianza y deja abierta la puerta a una cooperación económica más profunda, en función del resultado electoral del próximo domingo.