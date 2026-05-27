Caso Rocha Moya: periodista mexicana advierte en VOZ News que el escándalo de narcotráfico que EEUU destapó en Sinaloa podría salpicar a Sheinbaum y AMLO

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de mayo, 2026

El escándalo de narcotráfico que estalló este año en el estado mexicano de Sinaloa podría terminar comprometiendo a las más altas figuras del oficialismo mexicano, incluidos el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum. Así lo advirtió la veterana periodista mexicana Lolita de la Vega en una entrevista en VOZ News conducida por la directora ejecutiva Karina Yapor.

El caso estalló a finales de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado—, de haber protegido a "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán. Según la acusación estadounidense, Rocha habría facilitado el tráfico de droga hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y favores políticos. Washington pidió su extradición y dos de los exfuncionarios acusados ya se entregaron a las autoridades estadounidenses. Rocha, en cambio, se separó del cargo y este martes acudió a declarar ante la fiscalía mexicana, donde negó los señalamientos.

Consultada sobre si México logrará frenar esa extradición, De la Vega afirmó que lo que más le convendría al gobernador es "hacerse el muerto", precisamente por todo lo que presuntamente sabe sobre el caso. "Si alguien tiene información de primerísima mano es él", dio.

La periodista evocó las visitas de López Obrador a Badiraguato, cuna del narcotráfico sinaloense, durante las cuales el entonces presidente saludó a la madre de "el Chapo" Guzmán y pedía que la prensa no lo acompañara. Quien sí iba con él, según su relato, era el propio Rocha Moya, por lo que el gobernador conocería "cualquier cantidad de secretos", incluido un presunto papel de enlace con narcotraficantes para financiar campañas políticas. De ahí nace la conclusión de Lolita de la Vega: si Moya confiesa "estaría acostando prácticamente la cabeza" de López Obrador y de Sheinbaum.

De la Vega también rechazó el argumento, retomado por Sheinbaum, de que Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para intervenir en México. "México tiene un problema muy serio desde hace mucho tiempo", sentenció, y defendió como legítima la preocupación del presidente Donald Trump por el flujo de drogas hacia su país, al que calificó de "cáncer".

La comunicadora denunció además un doble rasero del oficialismo, al comparar la presión de Morena sobre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con la presunción de inocencia que el mismo movimiento reclama para Rocha Moya: "Me parece que es una burda simulación", sentenció.