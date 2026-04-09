EEUU niega cualquier injerencia en las elecciones de Hungría

Publicado por Alejandro Baños 9 de abril, 2026

El embajador estadounidense ante la Unión Europea (UE), Andrew Puzder, negó cualquier injerencia de la Administración Trump en las elecciones parlamentarias de Hungría, que se celebrarán este domingo 12 de abril.

Debido al reciente viaje del vicepresidente JD Vance a Budapest para trasmitir el apoyo de la Administración Trump a Viktor Orbán, candidato conservador y actual primer ministro, Puzder aseguró que la visita no constituyó un delito de injerencia electoral.

"Las acciones del vicepresidente o del presidente" no significan que "hayan constituido una injerencia en las elecciones húngaras", dijo el diplomático, en declaraciones recogidas por AFP.

El vicepresidente "se cuidó de no proferir amenazas económicas ni adoptar comportamientos susceptibles de ser percibidos como coercitivos", añadió Puzder.

La respuesta de Puzder llegó después de que Peter Magyar, principal rival de Orbán en las elecciones de este domingo, sugiriese que se pudiera producir una injerencia extranjera tras la visita de Vance a Budapest.

"Ningún país extranjero puede interferir en las elecciones húngaras. Este es nuestro país. La historia húngara no se escribe en Washington, Moscú o Bruselas: se escribe en las calles y plazas de Hungría", escribió Magyar en su perfil de X.

Orbán, quien intentará continuar como primer ministro de Hungría tras 16 años al frente -en dos etapas separadas-, es uno de los aliados más importantes del presidente Donald Trump en Europa.