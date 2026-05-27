España: las hijas del expresidente Zapatero cobraron más de 100.000 euros de una empresa de de trols y represión vinculada a propaganda chavista

Publicado por Williams Perdomo 27 de mayo, 2026

La Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporaron a sus informes pagos por 100.965 euros realizados entre 2023 y 2024 por la empresa panameña Venqis a Whathefav SL, la agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo sostiene una información publicada por El Confidencial basada en documentación incorporada al sumario del caso Plus Ultra.

Según la publicación, Venqis habría participado en campañas digitales de apoyo a candidatos alineados con el chavismo en Venezuela, Panamá, Bolivia y República Dominicana, además de colaborar en operaciones de propaganda en redes sociales mediante cuentas falsas en X, antes Twitter.

"Por un lado, Golabek lanzó en 2021, con motivo de las elecciones regionales venezolanas de noviembre de ese año, centenares de cuentas falsas en X (antiguo Twitter) para apoyar a los candidatos del chavismo y presionar a los aspirantes de la oposición para que no concurrieran a los comicios. El análisis de esas cuentas de trols reveló que también apoyaban a candidatos alineados con el Grupo de Puebla de Panamá, República Dominicana y Bolivia", resaltó El Confidencial.

El artículo señala que la Agencia Tributaria sitúa a Venqis entre los principales clientes de Whathefav SL durante 2023 y 2024. En concreto, la sociedad recibió 28.800 euros en 2023 y otros 72.165 euros en 2024.

La información añade que los documentos incorporados al sumario “no precisan” cuáles fueron exactamente los trabajos realizados por Laura y Alba Rodríguez Espinosa para la estructura empresarial vinculada a Venqis. No obstante, relaciona esos pagos con la creación en Venezuela de “El Server”, una plataforma centrada en videojuegos y e-sports en la que participó Whathefav SL.